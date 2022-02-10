Как приготовить соус терияки в домашних условиях: лайфхаки от шеф-повара

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Как приготовить соус терияки в домашних условиях: лайфхаки от шеф-повара

Соус терияки – пряное и немного сладковатое дополнение к любому вашему блюду. Этот продукт можно найти во многих ресторанах восточной кухни – там его чаще всего подают к мясу или рыбе. Консистенция блюда несколько густая и чуть-чуть похожая на карамель. И добиться такого эффекта можно даже в домашних условиях.

Идеей приготовления домашнего соуса терияки поделился одесский шеф-повар Валерий Пономарь. Опубликовано на странице Instagram.

Рецепт домашнего соуса терияки

Ингредиенты:

  • соевый соус – 200 мл

  • вода – 150 мл

  • крахмал – 1 ст.л (у меня кукурузный)

  • имбирь – 5 слайсов

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  • чеснок – 2 зубчика

  • цедра половины апельсина

  • сок половины апельсина

  • сахар – 150 г (у меня тростниковый, можно обычный)

Нарезка имбирных слайсов

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты кроме воды, варить на медленном огне 5 минут.

Натирание апельсиновой цедры

2. Залить воду с крахмалом и готовить еще 3 минуты.

Нарезка чеснока

3. Добавить сначала 100 г сахара, а затем по вкусу.

Соевый соус с добавлением различных компонентов для приготовления.

4. Можно добавить немного растительного масла для блеска.

Добавление воды с крахмалом к смеси

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