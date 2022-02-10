Как приготовить соус терияки в домашних условиях: лайфхаки от шеф-повара
Соус терияки – пряное и немного сладковатое дополнение к любому вашему блюду. Этот продукт можно найти во многих ресторанах восточной кухни – там его чаще всего подают к мясу или рыбе. Консистенция блюда несколько густая и чуть-чуть похожая на карамель. И добиться такого эффекта можно даже в домашних условиях.
Идеей приготовления домашнего соуса терияки поделился одесский шеф-повар Валерий Пономарь. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
соевый соус – 200 мл
вода – 150 мл
крахмал – 1 ст.л (у меня кукурузный)
имбирь – 5 слайсов
чеснок – 2 зубчика
цедра половины апельсина
сок половины апельсина
сахар – 150 г (у меня тростниковый, можно обычный)
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты кроме воды, варить на медленном огне 5 минут.
2. Залить воду с крахмалом и готовить еще 3 минуты.
3. Добавить сначала 100 г сахара, а затем по вкусу.
4. Можно добавить немного растительного масла для блеска.
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