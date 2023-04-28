Сезон спаржи начался и продлится еще два месяца: в мае и июне. Этот полезный и низкокалорийный овощ можно готовить по-разному: варить, жарить, на пару, запекать в духовке и даже употреблять в сыром виде и добавлять в салат.

Фудблогер Светланы Климовская на своей странице в Instagram (svitlana_klymovska) и на своем сайте (klymovska.com) поделилась рецептом запеченной спаржи с панчетой.

Несколько советов перед приготовлением:

Перед тем как начать готовить спаржу, ее нужно подготовить. Для этого следует отломить толстые прикорневые части, после – почистить ножом от середины стебля до корневой части.

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Важно, чтобы после приготовления спаржа сохранила цвет и хруст.

В процессе приготовления не добавляйте кислые ингредиенты, такие как сок лимона или уксус. Делать это следует только перед подачей.

Ингредиенты:

спаржа

панчета

оливковое масло

перец

сок и цедра лимона для подачи

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и подготовить спаржу – обломать прикорневые части и почистить.

2. Порезать панчету тонкими ломтиками. Замотать ею каждый стебель спаржи.

3. Выложить спаржу на противень, застеленный пергаментом, полить оливковым маслом и поперчить.

4. Запекать при температуре 170 градусов 10-12 минут. Панчета должна стать хрустящей, а спаржа не потерять цвет.

5. Запеченную спаржу выложить на тарелку, полить соком и посыпать лимонной цедрой.

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