Сезон молодой капусты в разгаре. Именно сейчас овощ очень сочный и хрустящий. И кроме салатов и запеканок из этого продукта можно сделать сытные стейки. Овощ нужно просто нарезать широкими кусочками и сверху выложить фарш. Всё это поместить в духовку.

Идея приготовления сытных капустных стейков с фаршем опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Чтобы блюдо было сочным, капусту нужно смазать соусом.

Ингредиенты:

капуста молодая – 1 шт.

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фарш куриный – 500 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 200 мл.

сыр твердый – 80 г.

соль, перец, копченая паприка, итальянские травы

укроп, петрушка

чеснок

масло для смазки

Способ приготовления:

1. Капусту нарезаем на кусочки толщиной 2 см.

2. Каждый смазываем растительным маслом.

3. Добавляем специи: соль, перец и копченую паприку.

4. В фарш добавляем мелко нарезанный лук, соль, перец, итальянские травы (или другие любимые специи) и яйцо.

5. Хорошо размешиваем руками.

6. Формируем шарики, выкладываем на стейки.

7. В миске соединяем сметану, зелень, чеснок, натертый сыр и соль.

8. Смазываем каждый стейк этим соусом.

9. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут.

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