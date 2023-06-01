Как приготовить стейки из молодой капусты: идея легкого перекуса
Сезон молодой капусты в разгаре. Именно сейчас овощ очень сочный и хрустящий. И кроме салатов и запеканок из этого продукта можно сделать сытные стейки. Овощ нужно просто нарезать широкими кусочками и сверху выложить фарш. Всё это поместить в духовку.
Идея приготовления сытных капустных стейков с фаршем опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Чтобы блюдо было сочным, капусту нужно смазать соусом.
Ингредиенты:
- капуста молодая – 1 шт.
- фарш куриный – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 200 мл.
- сыр твердый – 80 г.
- соль, перец, копченая паприка, итальянские травы
- укроп, петрушка
- чеснок
- масло для смазки
Способ приготовления:
1. Капусту нарезаем на кусочки толщиной 2 см.
2. Каждый смазываем растительным маслом.
3. Добавляем специи: соль, перец и копченую паприку.
4. В фарш добавляем мелко нарезанный лук, соль, перец, итальянские травы (или другие любимые специи) и яйцо.
5. Хорошо размешиваем руками.
6. Формируем шарики, выкладываем на стейки.
7. В миске соединяем сметану, зелень, чеснок, натертый сыр и соль.
8. Смазываем каждый стейк этим соусом.
9. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут.
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