Как приготовить суп из чечевицы: 2 небанальных варианта

Чечевица не так часто используется на кухне. А зря. Она чрезвычайно полезна и питательна, что особенно нужно осенью. Одним из популярных блюд на основе чечевицы является суп. Приготовив его однажды, вы влюбитесь навсегда.

Редакция FoodOboz расскажет, как можно приготовить суп из чечевицы, опираясь на рецепты поваров.

Крем-суп из чечевицы по рецепту Юлии Корецкой, которым она поделилась на своей странице Instagram

Ингредиенты:

Мясо курицы – 240 г

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Красная чечевица – 120 г

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Болгарский перец – 1шт

Помидоры – 3 шт

Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук, помидоры и перец порезать. Морковь натереть на терке. Поставить жарить на сковороду. Когда овощи станут немного мягкими, добавить мясо и чечевицу. Залить водой. Тушить 15 минут до готовности. Вылить массу в блендер и взбить.

Суп из чечевицы с капустой по рецепту Антотины Турзай, которым она поделилась на своей странице Instagram

Ингредиенты:

Мясо – 300 г

Картофель – 3 шт

Красная чечевица – 50 г

Капуста – 200 г

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Перец болгарский – 1 шт

Чеснок – 1 зубчик

Специи – по вкусу

Зелень – по вкусу

Масло подсолнечное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Мясо нарезать небольшими кусочками. Положить в кастрюлю с толстым дном, добавить растительное масло, слегка посолить. Готовить в собственном соку под закрытой крышкой до готовности, периодически добавляя понемногу воды, чтобы не пригорело. Лук, морковь, перец, чеснок мелко порезать. Когда в кастрюле с мясом выкипит жидкость, добавить овощи, перемешать и готовить около 2 минут. Добавить картофель, нарезанный кубиками, и предварительно промытую красную чечевицу. Залить кипятком (1,5 л), варить на медленном огне под закрытой крышкой почти до готовности картофеля. Капусту нарезать произвольным способом, добавить в кастрюлю за 5 минут до готовности картофеля. Готовить около 5-7 минут. Добавить любимые специи, присолить, если нужно. Добавить зелень и настояться некоторое время.

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