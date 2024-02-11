Самый вкусный суп из сушеных грибов: как приготовить
Суп из сушеных грибов – традиционное блюдо для западной Украины. Именно в этой части страны растет больше ценных грибов, которые принято засушивать, после чего отправлять в другие регионы.
Из сушеных грибов можно приготовить множество разнообразных блюд. Но именно суп всегда был и остается, самым популярным блюдом. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking.
Ингредиенты
- Белые сушеные грибы – 80 гр
- Филе бедра – 300 гр
- Картофель – 3-4 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Сушеные грибы промываем и заливаем холодной водой на 3 часа.
2. Филе куриного бедра отвариваем.
3. В кастрюлю заливаем половину воды от объема супа и добавляем картофель.
4. Бедро нарезаем и добавляем в картофель.
5. Сливаем воду из грибов в отдельную емкость и процеживаем ее.
6. Грибы нарезаем и обжариваем на сковороде.
7. Перекладываем грибы в кастрюлю и заливаем воду, в которой они замачивались.
8. Посолить по вкусу, довести до кипения и варить на среднем огне.
9. Лук с морковью обжариваем на сковороде и добавляем в кастрюлю с супом.
10. Провариваем суп еще несколько минут и по желанию добавляем зелень.
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