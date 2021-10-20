Как приготовить сыр 'Филадельфия' в домашних условиях: элементарная идея

Сыр "Филадельфия " достаточно часто используют в приготовлении многих ресторанных блюд. Он очень универсален и подходит для закусок и десертов. Большую популярность завоевали суши с этим продуктом. Но, чтобы попробовать сыр, не обязательно идти в заведения, покупать в магазине – его очень легко приготовить дома.

Как сделать домашний сыр "Филадельфия" рассказала фудблогер shnitser_liliya на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Сметана 20% – 180 г

Йогурт натуральный до 5% – 140 г

Соль – 0,5 ч.л.

Лимонный сок – 0,5 ч.л

Способ приготовления:

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Смешать ложкой сметану и йогурт. Добавить соль и лимонный сок и перемешать. Поставить сито в миску, на него положить марлю и вылить полученную смесь. Марлю закрыть. Сверху поставить груз весом 1 килограмм и отправить это в холодильник на 24 часа.

"Крученики" с сыром филадельфия. Идеальное блюдо на ужин. Идеей поделилась cristik_crazy_food на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5,6 шт

мясо – 500 г

сыр филадельфия

сыр – 200 г

соль, специи

масло

Для соуса

кетчуп – 3 ст л

сметана – 3 ст.л

вода – 7 ст.л

Способ приготовления

Картофель почистить, порезать на тонкие круги. Добавить масло и специи. Мясо порезать на кусочки, отбить, добавить специи. На кусочки мяса положить по 1 чайной ложке Филадельфии и закрутить в рулетики. Картофель поместить в форму для запекания, сверху выложить мясо.

Приготовление соуса

Смешиваем кетчуп со сметаной и добавить немного воды. Поливаем соусом сверху блюдо, накрыть фольгой. Запекать при температуре 190 градусов 50 минут. За 10 минут до конца снять фольгу и посыпать тертым сыром.

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