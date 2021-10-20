Как приготовить сыр "Филадельфия" в домашних условиях: элементарная идея
Сыр "Филадельфия " достаточно часто используют в приготовлении многих ресторанных блюд. Он очень универсален и подходит для закусок и десертов. Большую популярность завоевали суши с этим продуктом. Но, чтобы попробовать сыр, не обязательно идти в заведения, покупать в магазине – его очень легко приготовить дома.
Как сделать домашний сыр "Филадельфия" рассказала фудблогер shnitser_liliya на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Сметана 20% – 180 г
Йогурт натуральный до 5% – 140 г
Соль – 0,5 ч.л.
Лимонный сок – 0,5 ч.л
Способ приготовления:
Смешать ложкой сметану и йогурт.
Добавить соль и лимонный сок и перемешать.
Поставить сито в миску, на него положить марлю и вылить полученную смесь.
Марлю закрыть.
Сверху поставить груз весом 1 килограмм и отправить это в холодильник на 24 часа.
"Крученики" с сыром филадельфия. Идеальное блюдо на ужин. Идеей поделилась cristik_crazy_food на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 5,6 шт
мясо – 500 г
сыр филадельфия
сыр – 200 г
соль, специи
масло
Для соуса
кетчуп – 3 ст л
сметана – 3 ст.л
вода – 7 ст.л
Способ приготовления
Картофель почистить, порезать на тонкие круги.
Добавить масло и специи.
Мясо порезать на кусочки, отбить, добавить специи.
На кусочки мяса положить по 1 чайной ложке Филадельфии и закрутить в рулетики.
Картофель поместить в форму для запекания, сверху выложить мясо.
Приготовление соуса
Смешиваем кетчуп со сметаной и добавить немного воды.
Поливаем соусом сверху блюдо, накрыть фольгой.
Запекать при температуре 190 градусов 50 минут.
За 10 минут до конца снять фольгу и посыпать тертым сыром.
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