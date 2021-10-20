Как приготовить сыр "Филадельфия" в домашних условиях: элементарная идея

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как приготовить сыр 'Филадельфия' в домашних условиях: элементарная идея

Сыр "Филадельфия " достаточно часто используют в приготовлении многих ресторанных блюд. Он очень универсален и подходит для закусок и десертов. Большую популярность завоевали суши с этим продуктом. Но, чтобы попробовать сыр, не обязательно идти в заведения, покупать в магазине – его очень легко приготовить дома.

Как сделать домашний сыр "Филадельфия" рассказала фудблогер shnitser_liliya на своей странице в Instagram.

Сыр "Филадельфия" для десертов

Ингредиенты:

  • Сметана 20% – 180 г

  • Йогурт натуральный до 5% – 140 г

  • Соль – 0,5 ч.л.

  • Лимонный сок – 0,5 ч.л

Способ приготовления:

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  1. Смешать ложкой сметану и йогурт.

  2. Добавить соль и лимонный сок и перемешать.

  3. Поставить сито в миску, на него положить марлю и вылить полученную смесь.

  4. Марлю закрыть.

  5. Сверху поставить груз весом 1 килограмм и отправить это в холодильник на 24 часа.

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Суши с сыром "Филадельфия"

Ингредиенты:

  • картофель – 5,6 шт

  • мясо – 500 г

  • сыр филадельфия

  • сыр – 200 г

  • соль, специи

  • масло

Для соуса

  • кетчуп – 3 ст л

  • сметана – 3 ст.л

  • вода – 7 ст.л

Способ приготовления

  1. Картофель почистить, порезать на тонкие круги.

  2. Добавить масло и специи.

  3. Мясо порезать на кусочки, отбить, добавить специи.

  4. На кусочки мяса положить по 1 чайной ложке Филадельфии и закрутить в рулетики.

  5. Картофель поместить в форму для запекания, сверху выложить мясо.

Приготовление соуса

  1. Смешиваем кетчуп со сметаной и добавить немного воды.

  2. Поливаем соусом сверху блюдо, накрыть фольгой.

  3. Запекать при температуре 190 градусов 50 минут.

  4. За 10 минут до конца снять фольгу и посыпать тертым сыром.

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