Как приготовить пышные сырники без муки: делимся секретами

Сделать тесто для сырников плотным и пышными можно даже без добавления муки. Ведь этот продукт делает блюдо резиновым и очень забитым. Есть и другие ингредиенты, которые можно добавить для отличного вкуса. Сырники получатся очень мягкими, нежными и румяными. Главное – соблюдать правильные пропорции.

Вкусные сырники с манной крупой. Опубликовано на странице dom_recepts в Instagram.

Ингредиенты:

Сыр – 500 г

Яйцо – 1 шт

Соль – щепотка

Сахар – 3 ст.л

Манная крупа – 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Сыр отжать.

2. Сделать тесто, оставить на 20 минут, чтобы масса набухла.

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3. Сформировать сырники.

4. Жарить на небольшом количестве под закрытой крышкой до золотистой корочки с двух сторон.

5. Выложить на бумажное полотенце.

6. При подаче посыпать сахарной пудрой.

Диетология doctor_galuna_pokhmyrska советует добавлять в сырники кукурузную крупу. Блюдо будет полезным, привлекательным и быстро приготовится.

Ингредиенты:

домашний сыр – 250 г

кукурузная крупа мелко помолена – 100-150 г

яйцо – 1 шт

ванильный сахар – 1 пакетик (часто я вместо сахара слегка подсаливаю морской солью)

Способ приготовления:

1. Сделать тесто.

2. Сформировать сырники.

3. Выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов.

4. Подавать сырники с ягодами или медом и корицей.

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