Как приготовить пышные сырники без муки: делимся секретами
Сделать тесто для сырников плотным и пышными можно даже без добавления муки. Ведь этот продукт делает блюдо резиновым и очень забитым. Есть и другие ингредиенты, которые можно добавить для отличного вкуса. Сырники получатся очень мягкими, нежными и румяными. Главное – соблюдать правильные пропорции.
Вкусные сырники с манной крупой. Опубликовано на странице dom_recepts в Instagram.
Ингредиенты:
Сыр – 500 г
Яйцо – 1 шт
Соль – щепотка
Сахар – 3 ст.л
Манная крупа – 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Сыр отжать.
2. Сделать тесто, оставить на 20 минут, чтобы масса набухла.
3. Сформировать сырники.
4. Жарить на небольшом количестве под закрытой крышкой до золотистой корочки с двух сторон.
5. Выложить на бумажное полотенце.
6. При подаче посыпать сахарной пудрой.
Диетология doctor_galuna_pokhmyrska советует добавлять в сырники кукурузную крупу. Блюдо будет полезным, привлекательным и быстро приготовится.
Ингредиенты:
домашний сыр – 250 г
кукурузная крупа мелко помолена – 100-150 г
яйцо – 1 шт
ванильный сахар – 1 пакетик (часто я вместо сахара слегка подсаливаю морской солью)
Способ приготовления:
1. Сделать тесто.
2. Сформировать сырники.
3. Выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов.
4. Подавать сырники с ягодами или медом и корицей.
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