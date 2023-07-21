Любимые всеми сырники можно готовить не только в сладком виде, но и соленом, дополняя блюдо зеленью, твердым сыром и ароматными специями. Это легкий вариант завтрака и перекуса.

Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом соленых сырников с сыром сулугуни и зеленью.

Ингредиенты:

творог 5% – 350 г

сыр сулугуни – 100 г

яйцо – 1 шт

мука – 30 г

петрушка

Способ приготовления:

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1. Творог следует измельчить вилкой, добавить яйцо и тщательно перемешать.

2. На большой терке натереть сыр и добавить к общей массе. Снова все перемешать.

3. Измельчить зелень, добавить в творожную массу. Также добавить соль и муку. Перемешать.

4. Из полученной массы сформировать сырники. Обвалять их в муке.

5. Пожарить сырники на среднем огне под крышкой. Приятного аппетита!

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