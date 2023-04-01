Как приготовить сытные котлеты из фасоли без мяса: можно есть в пост

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сытные котлеты из фасоли без мяса: можно есть в пост

Котлеты можно готовить по-разному: из баклажанов, моркови, капусты и разных видов мяса. Но есть еще одна альтернатива – котлеты из фасоли, которые получаются сытные, в то же время полезные и диетические. Такие котлеты можно есть даже в пост, ведь они готовятся без мяса.

Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале в YouTube (Natasha Parkhomenko) поделилась рецептом постных котлет из фасоли.

Рецепт котлет из фасоли

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль – 500 г
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 1 зубчик
  • петрушка
  • соль, перец
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  • молотая паприка – 1 ч. л.
  • мука для панировки

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и натереть морковь на терке. Обжарить сначала лук до прозрачности, затем добавить морковь и жарить еще 3 минуты.

Как приготовить котлеты из фасоли

2. Размять фасоль до состояния пюре, смешать с жареными овощами.

3. Измельчить петрушку и натереть чеснок на терке, добавить в общую массу. Добавить специи и перемешать все до однородности.

Постные котлеты из фасоли

4. Из полученной массы сформировать котлеты и слегка обвалять их в муке.

5. Обжарить котлеты.

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