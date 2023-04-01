Постные котлеты из фасоли

Как приготовить сытные котлеты из фасоли без мяса: можно есть в пост
Котлеты можно готовить по-разному: из баклажанов, моркови, капусты и разных видов мяса. Но есть еще одна альтернатива – котлеты из фасоли, которые получаются сытные, в то же время полезные и диетические. Такие котлеты можно есть даже в пост, ведь они готовятся без мяса.
Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале в YouTube (Natasha Parkhomenko) поделилась рецептом постных котлет из фасоли.
Ингредиенты:
- консервированная фасоль – 500 г
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- петрушка
- соль, перец
- молотая паприка – 1 ч. л.
- мука для панировки
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и натереть морковь на терке. Обжарить сначала лук до прозрачности, затем добавить морковь и жарить еще 3 минуты.
2. Размять фасоль до состояния пюре, смешать с жареными овощами.
3. Измельчить петрушку и натереть чеснок на терке, добавить в общую массу. Добавить специи и перемешать все до однородности.
4. Из полученной массы сформировать котлеты и слегка обвалять их в муке.
5. Обжарить котлеты.
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