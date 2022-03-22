Как приготовить сытный овощной суп с макаронами на скорую руку: рецепт

Первые блюда всегда выручают в ситуациях, когда вы не знаете, что можно быстро приготовить на обед или ужин, чтобы было вкусно и одновременно сытно. Одним из таких блюд является суп с макаронами. Его можно приготовить на основе овощного бульона, а также добавить туда мясо, которое сделает блюдо сытным.

Рецептом супа с макаронами поделилась фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриные четвертины – 2 шт.

вода – 3 л

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 3 шт.

овощи-наполнитель (горошек и фасоль – по 100 г)

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макароны – 100 г

специи (соль, перец, паприка, итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Сварить бульон на основе воды и мяса. Варить до готовности курицы.

2. Тем временем пассеровать лук и морковь.

3. Из готового бульона достать мясо и добавить в него картофель и пассерованные овощи. Варить до готовности.

4. Взбить до однородности блендером и проварить еще 10 минут. Если масса получается густая, добавить еще воды (суп не должен быть слишком густым).

5. Добавить овощи и специи. Варить до готовности овощей.

6. Добавить разобранное на кусочки мясо и макароны. Довести до кипения. Снять с огня и оставить под крышкой еще на 15 минут.

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