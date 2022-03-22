Как приготовить сытный овощной суп с макаронами на скорую руку: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить сытный овощной суп с макаронами на скорую руку: рецепт

Первые блюда всегда выручают в ситуациях, когда вы не знаете, что можно быстро приготовить на обед или ужин, чтобы было вкусно и одновременно сытно. Одним из таких блюд является суп с макаронами. Его можно приготовить на основе овощного бульона, а также добавить туда мясо, которое сделает блюдо сытным.

Рецептом супа с макаронами поделилась фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram.

Рецепт супа с овощами и макаронами

Ингредиенты:

  • куриные четвертины – 2 шт.

  • вода – 3 л

  • лук – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • картофель – 3 шт.

  • овощи-наполнитель (горошек и фасоль – по 100 г)

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  • макароны – 100 г

  • специи (соль, перец, паприка, итальянские травы)

Макароны для супа

Способ приготовления:

1. Сварить бульон на основе воды и мяса. Варить до готовности курицы.

2. Тем временем пассеровать лук и морковь.

Приготовление мясного бульона

3. Из готового бульона достать мясо и добавить в него картофель и пассерованные овощи. Варить до готовности.

4. Взбить до однородности блендером и проварить еще 10 минут. Если масса получается густая, добавить еще воды (суп не должен быть слишком густым).

Рецепт супа с макаронами

5. Добавить овощи и специи. Варить до готовности овощей.

Овощи для супа

6. Добавить разобранное на кусочки мясо и макароны. Довести до кипения. Снять с огня и оставить под крышкой еще на 15 минут.

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