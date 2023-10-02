Как приготовить такой ужин, после которого чувствуешь себя как Кардашьян: лайфхак из TikTok

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
174
Как приготовить такой ужин, после которого чувствуешь себя как Кардашьян: лайфхак из TikTok

Для того чтобы чувствовать себя сытым после ужина, не обязательно есть первое, второе и десерт. Решить проблему может совершенно одно блюдо. Важно лишь правильно соединить в нем ингредиенты.

Блогер Хлоя с ником chloetuckercaine на своей странице в TikTok поделилась рецептом мексиканского салата с мясом, овощами и бобовыми. Он, по словам, кулинара не только сытный, но и помогает похудеть.

Вынуждает меня чувствовать себя Кардашьян!
- описала блюдо блогер.
Салат с мясом, овощами и без майонеза

Ингредиенты:

  • авокадо
  • мясо курицы\индейки
Видео дня
  • фасоль консервированная
  • лук
  • кукуруза
  • микс салата
  • бальзамический уксус
  • оливковое масло

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить мясо, его следует отварить или запечь в духовке. В готовом виде порезать его.

Салат из филе без майонеза

2. Далее нужно почистить и порезать кубиками авокадо, также порезать лук.

3. Смешать подготовленное мясо, авокадо, лук, добавить в общую массу консервированную фасоль, кукурузу и микс салата.

Салат с мясом и овощами

4. Заправить салат оливковым маслом и по желанию добавить немного бальзамического уксуса. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты