Как приготовить такой ужин, после которого чувствуешь себя как Кардашьян: лайфхак из TikTok
Для того чтобы чувствовать себя сытым после ужина, не обязательно есть первое, второе и десерт. Решить проблему может совершенно одно блюдо. Важно лишь правильно соединить в нем ингредиенты.
Блогер Хлоя с ником chloetuckercaine на своей странице в TikTok поделилась рецептом мексиканского салата с мясом, овощами и бобовыми. Он, по словам, кулинара не только сытный, но и помогает похудеть.
Ингредиенты:
- авокадо
- мясо курицы\индейки
- фасоль консервированная
- лук
- кукуруза
- микс салата
- бальзамический уксус
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить мясо, его следует отварить или запечь в духовке. В готовом виде порезать его.
2. Далее нужно почистить и порезать кубиками авокадо, также порезать лук.
3. Смешать подготовленное мясо, авокадо, лук, добавить в общую массу консервированную фасоль, кукурузу и микс салата.
4. Заправить салат оливковым маслом и по желанию добавить немного бальзамического уксуса. Приятного аппетита!
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