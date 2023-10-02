Для того чтобы чувствовать себя сытым после ужина, не обязательно есть первое, второе и десерт. Решить проблему может совершенно одно блюдо. Важно лишь правильно соединить в нем ингредиенты.

Блогер Хлоя с ником chloetuckercaine на своей странице в TikTok поделилась рецептом мексиканского салата с мясом, овощами и бобовыми. Он, по словам, кулинара не только сытный, но и помогает похудеть.

Вынуждает меня чувствовать себя Кардашьян! - описала блюдо блогер.

Ингредиенты:

авокадо

мясо курицы\индейки

Видео дня

фасоль консервированная

лук

кукуруза

микс салата

бальзамический уксус

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить мясо, его следует отварить или запечь в духовке. В готовом виде порезать его.

2. Далее нужно почистить и порезать кубиками авокадо, также порезать лук.

3. Смешать подготовленное мясо, авокадо, лук, добавить в общую массу консервированную фасоль, кукурузу и микс салата.

4. Заправить салат оливковым маслом и по желанию добавить немного бальзамического уксуса. Приятного аппетита!

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