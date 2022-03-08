Как приготовить тертый пирог с вареньем на скорую руку: рецепт элементарной выпечки

Тертый пирог – это очень вкусная, простая и быстрая выпечка из песочного теста. Рецепт не требует специфических ингредиентов, особых умений и много времени. А в качестве начинки может быть обычное домашнее варенье, которое всегда найдется дома.

Рецептом тертого пирога с абрикосовым вареньем поделилась фудблогер Анастасия Байковец (anastasia_baykovets) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 400 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сливочное масло – 200 г

сметана – 2 ст. л.

яйца – 1 шт

сахар – 100 г

соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

1. В миске смешать муку, сахар, соль и разрыхлитель.

2. Добавить размягченное масло, яйцо и сметану. Перемешать до однородности. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

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3. Разделить тесто на 2 части: одну положить в холодильник, другую раскатать и выложить в форму. Сформировать бортики.

4. Выложить начинку.

5. Сверху натереть остальное тесто на терке.

6. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 40 минут.

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