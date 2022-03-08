Как приготовить тертый пирог с вареньем на скорую руку: рецепт элементарной выпечки
Тертый пирог – это очень вкусная, простая и быстрая выпечка из песочного теста. Рецепт не требует специфических ингредиентов, особых умений и много времени. А в качестве начинки может быть обычное домашнее варенье, которое всегда найдется дома.
Рецептом тертого пирога с абрикосовым вареньем поделилась фудблогер Анастасия Байковец (anastasia_baykovets) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 400 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
сливочное масло – 200 г
сметана – 2 ст. л.
яйца – 1 шт
сахар – 100 г
соль – 1 щепотка
Способ приготовления:
1. В миске смешать муку, сахар, соль и разрыхлитель.
2. Добавить размягченное масло, яйцо и сметану. Перемешать до однородности. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.
3. Разделить тесто на 2 части: одну положить в холодильник, другую раскатать и выложить в форму. Сформировать бортики.
4. Выложить начинку.
5. Сверху натереть остальное тесто на терке.
6. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов 40 минут.
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