Как приготовить толмацкие рогалики: история древнего блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить толмацкие рогалики: история древнего блюда

Товмацкие рогалики родом0 из села Товмачик, которое находится в 12 километрах от Коломыи. Там подают легендарную выпечку, из нежного пышного теста на дрожжах. Десерт прошел не одно поколение одной из местных семей – княжеских переводчиков (толмачей) Киселевских.

Рецепт был опубликован в книге "Как хорошо и здорово варить" в 1938 году. Об этом рассказали авторы кулинарной страницы Авторская Кухня Украинская в Facebook.

Как приготовить толмацкие рогалики: история древнего блюда

Ингредиенты:

  • 1 литр муки
  • 2 ложки сахара
  • стакан холодного молока
  • 3 желтка
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  • 1 яйцо
  • соль
  • кровати масло
  • 3 пачки дрожжей (30г)
  • лимонная кожура

Способ приготовления:

Как приготовить толмацкие рогалики: история древнего блюда

1. Дрожжи разводим в молоке, масло трем с сахаром.

2. По одному добавляем желтки, яйцо, немного соли.

3. Когда масса легкая и пышная, добавляем пересеянную муку и замешиваем тесто, пока не будет отставать от рук.

Как приготовить толмацкие рогалики: история древнего блюда

4. Немножко даем отдохнуть, накрыв влажным полотенцем или пленкой (на 10 минут).

5.Тесто раскатать.

6. Вырезать основания для рогаликов.

Как приготовить толмацкие рогалики: история древнего блюда

7. Выложить на каждый кусочек немного любого варенья.

8. Поместить рогалики на противень, оставить на время.

Как приготовить толмацкие рогалики: история древнего блюда

9. Смазать яйцом.

10. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности.

Как приготовить толмацкие рогалики: история древнего блюда

11. Дрожжи нужно развести именно в холодном молоке, а не в теплом. Это для того, чтобы легче было закручивать рогалики. Также очень важно выкладывать рогалики на расстоянии друг от друга.

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