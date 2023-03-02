Товмацкие рогалики родом0 из села Товмачик, которое находится в 12 километрах от Коломыи. Там подают легендарную выпечку, из нежного пышного теста на дрожжах. Десерт прошел не одно поколение одной из местных семей – княжеских переводчиков (толмачей) Киселевских.

Рецепт был опубликован в книге "Как хорошо и здорово варить" в 1938 году. Об этом рассказали авторы кулинарной страницы Авторская Кухня Украинская в Facebook.

Ингредиенты:

1 литр муки

2 ложки сахара

стакан холодного молока

3 желтка

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1 яйцо

соль

кровати масло

3 пачки дрожжей (30г)

лимонная кожура

Способ приготовления:

1. Дрожжи разводим в молоке, масло трем с сахаром.

2. По одному добавляем желтки, яйцо, немного соли.

3. Когда масса легкая и пышная, добавляем пересеянную муку и замешиваем тесто, пока не будет отставать от рук.

4. Немножко даем отдохнуть, накрыв влажным полотенцем или пленкой (на 10 минут).

5.Тесто раскатать.

6. Вырезать основания для рогаликов.

7. Выложить на каждый кусочек немного любого варенья.

8. Поместить рогалики на противень, оставить на время.

9. Смазать яйцом.

10. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности.

11. Дрожжи нужно развести именно в холодном молоке, а не в теплом. Это для того, чтобы легче было закручивать рогалики. Также очень важно выкладывать рогалики на расстоянии друг от друга.

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