Традиционные блины готовят на молоке, кефире, сыворотке, сметане. Но чтобы они были ажурными и имели характерные дырочки, можно взять за основу обычную воду. В то же время, не обязательно использовать яйца.

Редакция FoodOboz делится с вами самым простым рецептом блинчиков на воде, которые всегда получаются тонкие, эластичные и с дырочками.

Ингредиенты:

кипяченная вода – 500 мл

мука – 10 ст. л.

чайный пакетик – 1 шт

сахар – 2 ст. л.

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соль – 1/3 ч. л.

масло растительное – 3 ст. л.

сода – 1/2 ч. л.

сок лимона – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала требуется один чайный пакет в стакане горячей воды (200 мл).

2. Заваренный чай вылить в миску и долить оставшуюся воду. Добавить сахар и соль. Перемешать до полного растворения.

3. Добавить муку и перемешать до однородности.

4. Добавить масло. Перемешать.

5. Соду потушить лимонным соком и добавить в тесто.

6. Тесто для блинов готово, сразу можно переходить к жарке.

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