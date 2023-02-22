Как приготовить тонкие блины с дырочками: рецепт теста на воде и без яиц
Традиционные блины готовят на молоке, кефире, сыворотке, сметане. Но чтобы они были ажурными и имели характерные дырочки, можно взять за основу обычную воду. В то же время, не обязательно использовать яйца.
Редакция FoodOboz делится с вами самым простым рецептом блинчиков на воде, которые всегда получаются тонкие, эластичные и с дырочками.
Ингредиенты:
- кипяченная вода – 500 мл
- мука – 10 ст. л.
- чайный пакетик – 1 шт
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 1/3 ч. л.
- масло растительное – 3 ст. л.
- сода – 1/2 ч. л.
- сок лимона – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала требуется один чайный пакет в стакане горячей воды (200 мл).
2. Заваренный чай вылить в миску и долить оставшуюся воду. Добавить сахар и соль. Перемешать до полного растворения.
3. Добавить муку и перемешать до однородности.
4. Добавить масло. Перемешать.
5. Соду потушить лимонным соком и добавить в тесто.
6. Тесто для блинов готово, сразу можно переходить к жарке.
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