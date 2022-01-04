Как приготовить топленое масло гхи: важный секрет

Ингредиенты: сливочное масло. И все. Из этого мы с вами сделаем гхи – очищенное топленое масло. Если копать в аюрведу, то это очень полезная штука, едва не омолаживающая людей (и никаких слез девственников не надо).

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Читайте про це самі, бо мене гхі цікавить лише з кулінарної точки зору. А з кулінарної точки зору перевага цього масла наступна: у результаті витоплювання звідти зникає (в ідеальному сценарії) майже весь казеїн (молочний білок) та змінюється структура жирних кислот. Простою мовою це означає, що те масло не буде горіти, коли ви смажитимите на ньому (бо температура горіння збільшується зі 120 градусів до 250). Плюс, масло отримує крутий карамельно-горіховий смак.

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Єдиний момент: гхі вийде лише з якісного вершкового масла, в якому немає ніяких домішок. Інакше та біліберда виходить наружу і псує все.

Процес приготування. Дві пачки вершкового масла тримаєте годину на повільному вогні. Потім охолоджуєте. Дан. З цікавого: масло можна ароматизувати під час приготування (я, наприклад, додав розмарин). І тоді, коли ви готуватимите на цьому маслі, то воно додатково буде відігравати й роль спеції, що збагачує смак страви. Такі діла. Цьом.