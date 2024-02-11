"Битое стекло" – торт, знакомый всем. В последние годы его начали делать также в виде десертов в порционных стаканах.

А вот фудблогер с ником zhuravlina_cooking показала, как можно приготовить этот отличный десерт без использования духовки. Его рецепт она опубликовала в Instagram.

Ингредиенты

Желе четырех цветов + 250 гр горячей воды

Быстрорастворимый желатин – 25 гр + 100 мл воды

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Сметана от 20% – 600 гр

Сахарная пудра – 150 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Песочное печенье – 1 пачка

Способ приготовления

1. Желе разных цветов заливаем горячей водой, перемешиваем и перекладываем в холодильник до полного застывания.

2. Желатин заливаем водой и оставляем для набухания.

3. Сметану смешиваем с сахарной пудрой, добавляем ванильный сахар и перемешиваем с помощью миксера.

4. Добавляем растопленный желатин и снова работаем миксером к однородности.

5. Дно разъемной формы застилаем пергаментом.

6. Выкладываем слой песочного печенья.

7. Печенье покрываем слоем сметанного крема.

8. Желе нарезаем на кусочки произвольной величины и выкладываем на крем.

9. Чередуем слои таким образом, чтобы последним получился слой из крема.

10. По желанию украшаем остатками желе.

11. Отправляем в холодильник до полного застывания или лучше на ночь.

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