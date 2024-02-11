Как приготовить торт "Битое стекло", если нет духовки: легкий рецепт
"Битое стекло" – торт, знакомый всем. В последние годы его начали делать также в виде десертов в порционных стаканах.
А вот фудблогер с ником zhuravlina_cooking показала, как можно приготовить этот отличный десерт без использования духовки. Его рецепт она опубликовала в Instagram.
Ингредиенты
- Желе четырех цветов + 250 гр горячей воды
- Быстрорастворимый желатин – 25 гр + 100 мл воды
- Сметана от 20% – 600 гр
- Сахарная пудра – 150 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Песочное печенье – 1 пачка
Способ приготовления
1. Желе разных цветов заливаем горячей водой, перемешиваем и перекладываем в холодильник до полного застывания.
2. Желатин заливаем водой и оставляем для набухания.
3. Сметану смешиваем с сахарной пудрой, добавляем ванильный сахар и перемешиваем с помощью миксера.
4. Добавляем растопленный желатин и снова работаем миксером к однородности.
5. Дно разъемной формы застилаем пергаментом.
6. Выкладываем слой песочного печенья.
7. Печенье покрываем слоем сметанного крема.
8. Желе нарезаем на кусочки произвольной величины и выкладываем на крем.
9. Чередуем слои таким образом, чтобы последним получился слой из крема.
10. По желанию украшаем остатками желе.
11. Отправляем в холодильник до полного застывания или лучше на ночь.
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