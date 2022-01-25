Как приготовить трендовый чизкейк без выпечки 'Три шоколада': рецепт десерта к чаю

Если вам не хочется долго возиться с выпечкой или вы вдруг с ней на "Вы", то даже для таких случаев найдется альтернатива. К примеру, можно приготовить чизкейк "Три шоколада". Снаружи он напоминает торт и выглядит очень роскошно в разрезе. А по вкусу получается очень воздушным, нежным и муссовым.

Рецептом чизкейка "Три шоколада" поделилась фудблогер Кристина Команюк. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Корж:

банан – 130 г

яйца – 1 шт

какао – 30 г

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

подсластитель

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На 1 слой чизкейка (таких нужно 3):

шоколад (черный, молочный и белый) – 100 г

молоко – 100 мл

желатин – 10 г

вода – 60 мл

крем-сыр – 100 г

сливки 33% – 100 г

подсластитель

Способ приготовления:

1. Для приготовления лепешки необходимо соединить все ингредиенты и взбить блендером.

2. Вылить в форму и выпекать при температуре 175 градусов 20 минут.

3. Тем временем в три разные емкости насыпать желатин и залить водой.

4. Через 5 минут смешать черный шоколад, молоко и готовый желатин. Поставить на огонь и готовить до тех пор, пока шоколад и желатин полностью не растворятся.

5. Снять с огня, добавить крем-сыр и взбить до однородности.

6. Постепенно налить сливки и взбить до легких пиков.

7. Готовый первый слой вылить на лепешку в форму. Поставить в холодильник на 30–60 минут.

8. По такой же технологии сварить еще 2 слоя чизкейка: с молочным и белым шоколадом.

9. Дать чистке полностью остыть и загустеть.

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