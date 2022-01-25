Как приготовить трендовый чизкейк без выпечки "Три шоколада": рецепт десерта к чаю
Если вам не хочется долго возиться с выпечкой или вы вдруг с ней на "Вы", то даже для таких случаев найдется альтернатива. К примеру, можно приготовить чизкейк "Три шоколада". Снаружи он напоминает торт и выглядит очень роскошно в разрезе. А по вкусу получается очень воздушным, нежным и муссовым.
Рецептом чизкейка "Три шоколада" поделилась фудблогер Кристина Команюк. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Корж:
банан – 130 г
яйца – 1 шт
какао – 30 г
разрыхлитель – 1\2 ч. л.
подсластитель
На 1 слой чизкейка (таких нужно 3):
шоколад (черный, молочный и белый) – 100 г
молоко – 100 мл
желатин – 10 г
вода – 60 мл
крем-сыр – 100 г
сливки 33% – 100 г
подсластитель
Способ приготовления:
1. Для приготовления лепешки необходимо соединить все ингредиенты и взбить блендером.
2. Вылить в форму и выпекать при температуре 175 градусов 20 минут.
3. Тем временем в три разные емкости насыпать желатин и залить водой.
4. Через 5 минут смешать черный шоколад, молоко и готовый желатин. Поставить на огонь и готовить до тех пор, пока шоколад и желатин полностью не растворятся.
5. Снять с огня, добавить крем-сыр и взбить до однородности.
6. Постепенно налить сливки и взбить до легких пиков.
7. Готовый первый слой вылить на лепешку в форму. Поставить в холодильник на 30–60 минут.
8. По такой же технологии сварить еще 2 слоя чизкейка: с молочным и белым шоколадом.
9. Дать чистке полностью остыть и загустеть.
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