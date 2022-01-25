Как приготовить трендовый чизкейк без выпечки "Три шоколада": рецепт десерта к чаю

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,9 т.
Как приготовить трендовый чизкейк без выпечки 'Три шоколада': рецепт десерта к чаю

Если вам не хочется долго возиться с выпечкой или вы вдруг с ней на "Вы", то даже для таких случаев найдется альтернатива. К примеру, можно приготовить чизкейк "Три шоколада". Снаружи он напоминает торт и выглядит очень роскошно в разрезе. А по вкусу получается очень воздушным, нежным и муссовым.

Рецептом чизкейка "Три шоколада" поделилась фудблогер Кристина Команюк. Опубликовано в Instagram.

Чизкейк с шоколадом без выпечки

Ингредиенты:

Корж:

  • банан – 130 г

  • яйца – 1 шт

  • какао – 30 г

  • разрыхлитель – 1\2 ч. л.

  • подсластитель

Шоколадный бисквит для десерта
Видео дня

На 1 слой чизкейка (таких нужно 3):

  • шоколад (черный, молочный и белый) – 100 г

  • молоко – 100 мл

  • желатин – 10 г

  • вода – 60 мл

  • крем-сыр – 100 г

  • сливки 33% – 100 г

  • подсластитель

Способ приготовления:

1. Для приготовления лепешки необходимо соединить все ингредиенты и взбить блендером.

2. Вылить в форму и выпекать при температуре 175 градусов 20 минут.

Приготовление первого слоя чизкейка

3. Тем временем в три разные емкости насыпать желатин и залить водой.

4. Через 5 минут смешать черный шоколад, молоко и готовый желатин. Поставить на огонь и готовить до тех пор, пока шоколад и желатин полностью не растворятся.

Приготовление первого слоя чизкейка

5. Снять с огня, добавить крем-сыр и взбить до однородности.

6. Постепенно налить сливки и взбить до легких пиков.

Формирование чизкейка

7. Готовый первый слой вылить на лепешку в форму. Поставить в холодильник на 30–60 минут.

8. По такой же технологии сварить еще 2 слоя чизкейка: с молочным и белым шоколадом.

Шоколадные слои для чизкейка

9. Дать чистке полностью остыть и загустеть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить чизкейк "Сникерс" из печенья.

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты