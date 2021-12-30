Как приготовить трендовый меренговый рулет с мандаринами: атмосферная выпечка на скорую руку

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Как приготовить трендовый меренговый рулет с мандаринами: атмосферная выпечка на скорую руку

На Новый год всегда хочется порадовать себя, своих родных и гостей какими-нибудь символическими и атмосферными десертами. А что может быть символичнее, чем выпечка с мандаринами? Именно таким является воздушный меренговый рулет, с нежным сливочным кремом и кисло-сладкой мандариновой начинкой – просто пальчики оближешь.

Рецептом меренгового рулета с мандаринами поделилась фудблогер Ольга Головина. Опубликовано в Instagram.

Меренговый рулет с мандаринами

Ингредиенты:

Для меренги:

  • белки – 6 шт

  • сахар – 240 г

  • лимонная кислота – 13 ч. л.

  • кукурузный крахмал – 20 г

  • соль

Для мандариновой пропитки:

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  • мандарины – 300 г

  • сахарная пудра\сахар – 35 г

  • желтки – 2 шт

  • кукурузный крахмал – 15 г

Для крема:

  • сливочный сыр – 300 г

  • сливки 33% – 150 мл

  • сахарная пудра – 40 г

Способ приготовления:

1. Приготовление меренгов. К белкам добавить соль и лимонную кислоту. Взбить до плотных пиков.

Процесс взбивания белков

2. Постепенно добавить сахар, продолжая взбивать.

3. Добавить крахмал и снова взбить.

4. Получившуюся массу равномерно выложить на пергамент. Выпекать в духовке при температуре 140 градусов 40-45 минут.

Приготовление меренги

5. Приготовление мандариновой пропитки. Для начала очистить мандарины и сбить в блендере до состояния пюре.

6. Добавить желтки, крахмал и пудру. Перемешать.

Приготовление мандариновой пропитки

7. Получившуюся массу довести до кипения и варить несколько минут до загустения. Охладить и перетереть через сито.

8. Мандариновой массой равномерно смазать лепешку меренги.

Приготовление крема

9. Приготовление крема. Для этого сбить все необходимые ингредиенты до загустения.

Формирование рулета

10. Выложить крем на мандариновый слой и защелкнуть в рулет. Положите в холодильник минимум на 1 час.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить новогодний десерт с мандаринами за 15 минут.

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