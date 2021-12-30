Как приготовить трендовый меренговый рулет с мандаринами: атмосферная выпечка на скорую руку

На Новый год всегда хочется порадовать себя, своих родных и гостей какими-нибудь символическими и атмосферными десертами. А что может быть символичнее, чем выпечка с мандаринами? Именно таким является воздушный меренговый рулет, с нежным сливочным кремом и кисло-сладкой мандариновой начинкой – просто пальчики оближешь.

Рецептом меренгового рулета с мандаринами поделилась фудблогер Ольга Головина. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для меренги:

белки – 6 шт

сахар – 240 г

лимонная кислота – 13 ч. л.

кукурузный крахмал – 20 г

соль

Для мандариновой пропитки:

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мандарины – 300 г

сахарная пудра\сахар – 35 г

желтки – 2 шт

кукурузный крахмал – 15 г

Для крема:

сливочный сыр – 300 г

сливки 33% – 150 мл

сахарная пудра – 40 г

Способ приготовления:

1. Приготовление меренгов. К белкам добавить соль и лимонную кислоту. Взбить до плотных пиков.

2. Постепенно добавить сахар, продолжая взбивать.

3. Добавить крахмал и снова взбить.

4. Получившуюся массу равномерно выложить на пергамент. Выпекать в духовке при температуре 140 градусов 40-45 минут.

5. Приготовление мандариновой пропитки. Для начала очистить мандарины и сбить в блендере до состояния пюре.

6. Добавить желтки, крахмал и пудру. Перемешать.

7. Получившуюся массу довести до кипения и варить несколько минут до загустения. Охладить и перетереть через сито.

8. Мандариновой массой равномерно смазать лепешку меренги.

9. Приготовление крема. Для этого сбить все необходимые ингредиенты до загустения.

10. Выложить крем на мандариновый слой и защелкнуть в рулет. Положите в холодильник минимум на 1 час.

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