Как приготовить трендовый меренговый рулет с мандаринами: атмосферная выпечка на скорую руку
На Новый год всегда хочется порадовать себя, своих родных и гостей какими-нибудь символическими и атмосферными десертами. А что может быть символичнее, чем выпечка с мандаринами? Именно таким является воздушный меренговый рулет, с нежным сливочным кремом и кисло-сладкой мандариновой начинкой – просто пальчики оближешь.
Рецептом меренгового рулета с мандаринами поделилась фудблогер Ольга Головина. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для меренги:
белки – 6 шт
сахар – 240 г
лимонная кислота – 13 ч. л.
кукурузный крахмал – 20 г
соль
Для мандариновой пропитки:
мандарины – 300 г
сахарная пудра\сахар – 35 г
желтки – 2 шт
кукурузный крахмал – 15 г
Для крема:
сливочный сыр – 300 г
сливки 33% – 150 мл
сахарная пудра – 40 г
Способ приготовления:
1. Приготовление меренгов. К белкам добавить соль и лимонную кислоту. Взбить до плотных пиков.
2. Постепенно добавить сахар, продолжая взбивать.
3. Добавить крахмал и снова взбить.
4. Получившуюся массу равномерно выложить на пергамент. Выпекать в духовке при температуре 140 градусов 40-45 минут.
5. Приготовление мандариновой пропитки. Для начала очистить мандарины и сбить в блендере до состояния пюре.
6. Добавить желтки, крахмал и пудру. Перемешать.
7. Получившуюся массу довести до кипения и варить несколько минут до загустения. Охладить и перетереть через сито.
8. Мандариновой массой равномерно смазать лепешку меренги.
9. Приготовление крема. Для этого сбить все необходимые ингредиенты до загустения.
10. Выложить крем на мандариновый слой и защелкнуть в рулет. Положите в холодильник минимум на 1 час.
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