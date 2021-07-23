Как приготовить цветы кабачка: необычные варианты

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Цветы кабачка в кляре

Кабачки – очень полезные овощи, причем – из них можно приготовить множество вкусных блюд, начиная от блинов, запеканок, рагу до ароматной икры. Все эти блюда готовятся из основы овоща, но, как оказалось, самая вкусная ее часть – цветки.

Сегодня FoodOboz подготовила для вас 2 вкусных и очень необычных рецепта цветков из кабачков, которые точно станут вашими фаворитами.

1. Жаренные цветки с белым вином

Как вкусно приготовить цветы кабачков

Ингредиенты:

  • цветки кабачка – 12-15 шт.

  • сыр моцарелла – 150 г

  • растительное масло – 1-3 ст. л.

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Для кляра:

  • вода – 200 мл

  • мука – 100 г

  • яйца – 1 шт.

  • белое вино – 5 ст. л.

  • оливковое масло – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тщательно помойте цветки и просушите.

  2. Для кляра: муку смешайте с солью, добавьте желток, вино, оливковое масло, перемешайте, затем добавьте теплой воды, снова перемешайте, чтобы была консистенция густой сметаны и, так оставьте на 30 минут.

  3. Моцареллу нарежьте тоненькими полосками и зафаршируйте цветки.

  4. Взбейте белок с солью, добавьте полученную смесь в тесто, перемешайте.

  5. В глубокой сковороде разогрейте масло.

  6. Цветки обмокните в тесте и обжарьте до готовности, выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

2. Хрустящие цветки кабачков

Выбирайте только свежие цветки

Ингредиенты:

  • цветки – 20 шт.

  • яйца – 1 шт.

  • вода – 1 ст. л.

  • оливковое масло – 300 мл

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и просушите цветки кабачка.

  2. Масло хорошо нагрейте в глубокой кастрюле.

  3. Яйцо взбейте с водой и солью, обмокните в них цветки, затем в муке и хорошо обжарьте.

  4. Выложите на бумажные полотенца, чтобы лишний жир стек.

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