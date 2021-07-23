Как приготовить цветы кабачка: необычные варианты

Кабачки – очень полезные овощи, причем – из них можно приготовить множество вкусных блюд, начиная от блинов, запеканок, рагу до ароматной икры. Все эти блюда готовятся из основы овоща, но, как оказалось, самая вкусная ее часть – цветки.

Сегодня FoodOboz подготовила для вас 2 вкусных и очень необычных рецепта цветков из кабачков, которые точно станут вашими фаворитами.

1. Жаренные цветки с белым вином

Ингредиенты:

цветки кабачка – 12-15 шт.

сыр моцарелла – 150 г

растительное масло – 1-3 ст. л.

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Для кляра:

вода – 200 мл

мука – 100 г

яйца – 1 шт.

белое вино – 5 ст. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Тщательно помойте цветки и просушите. Для кляра: муку смешайте с солью, добавьте желток, вино, оливковое масло, перемешайте, затем добавьте теплой воды, снова перемешайте, чтобы была консистенция густой сметаны и, так оставьте на 30 минут. Моцареллу нарежьте тоненькими полосками и зафаршируйте цветки. Взбейте белок с солью, добавьте полученную смесь в тесто, перемешайте. В глубокой сковороде разогрейте масло. Цветки обмокните в тесте и обжарьте до готовности, выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

2. Хрустящие цветки кабачков

Ингредиенты:

цветки – 20 шт.

яйца – 1 шт.

вода – 1 ст. л.

оливковое масло – 300 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и просушите цветки кабачка. Масло хорошо нагрейте в глубокой кастрюле. Яйцо взбейте с водой и солью, обмокните в них цветки, затем в муке и хорошо обжарьте. Выложите на бумажные полотенца, чтобы лишний жир стек.

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