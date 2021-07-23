Как приготовить цветы кабачка: необычные варианты
Кабачки – очень полезные овощи, причем – из них можно приготовить множество вкусных блюд, начиная от блинов, запеканок, рагу до ароматной икры. Все эти блюда готовятся из основы овоща, но, как оказалось, самая вкусная ее часть – цветки.
Сегодня FoodOboz подготовила для вас 2 вкусных и очень необычных рецепта цветков из кабачков, которые точно станут вашими фаворитами.
1. Жаренные цветки с белым вином
Ингредиенты:
цветки кабачка – 12-15 шт.
сыр моцарелла – 150 г
растительное масло – 1-3 ст. л.
Для кляра:
вода – 200 мл
мука – 100 г
яйца – 1 шт.
белое вино – 5 ст. л.
оливковое масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Тщательно помойте цветки и просушите.
Для кляра: муку смешайте с солью, добавьте желток, вино, оливковое масло, перемешайте, затем добавьте теплой воды, снова перемешайте, чтобы была консистенция густой сметаны и, так оставьте на 30 минут.
Моцареллу нарежьте тоненькими полосками и зафаршируйте цветки.
Взбейте белок с солью, добавьте полученную смесь в тесто, перемешайте.
В глубокой сковороде разогрейте масло.
Цветки обмокните в тесте и обжарьте до готовности, выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
2. Хрустящие цветки кабачков
Ингредиенты:
цветки – 20 шт.
яйца – 1 шт.
вода – 1 ст. л.
оливковое масло – 300 мл
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и просушите цветки кабачка.
Масло хорошо нагрейте в глубокой кастрюле.
Яйцо взбейте с водой и солью, обмокните в них цветки, затем в муке и хорошо обжарьте.
Выложите на бумажные полотенца, чтобы лишний жир стек.
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