Как приготовить цветы кабачков: делимся простым рецептом для перекуса
Кабачки – очень полезные и универсальные овощи, из которых можно приготовить множество вкусных блюд, начиная от блинов, запеканок и рагу и заканчивая икрой. В то же время готовить можно не только мякоть кабачка, но и цветы.
Украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram поделился рецептом фаршированных цветов кабачков сыром, шпинатом и специями.
Ингредиенты:
- цветы кабачков – 24-30 шт.
- рикотта – 350 г
- шпинат – 250 г
- лук – 50 г
- сливочное масло – 25 г
- мускатный орех
- соль, перец
- тертый пармезан
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и обжарить на сливочном масле до мягкости.
2. Порезать листья шпината и добавить к луку. Жарить до тех пор пока зелень не перестанет выделять жидкость.
3. Добавить соль, перец, мускатный орех и охладить жареную массу.
4. Охлажденную массу смешать с рикоттой, по желанию добавить пармезан. Это будет начинка для блюда.
5. Далее следует подготовить цветы кабачков, а именно помыть и очистить их внутри.
6. Нафаршировать цветы кабачков начинкой и выложить на противень. Посыпать сухарями, пармезаном и полить оливковым маслом.
7. Запекать в духовке (режим – верхний гриль) при температуре 220 градусов 6-7 минут. Готово!
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