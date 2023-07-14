Кабачки – очень полезные и универсальные овощи, из которых можно приготовить множество вкусных блюд, начиная от блинов, запеканок и рагу и заканчивая икрой. В то же время готовить можно не только мякоть кабачка, но и цветы.

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram поделился рецептом фаршированных цветов кабачков сыром, шпинатом и специями.

Ингредиенты:

цветы кабачков – 24-30 шт.

рикотта – 350 г

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шпинат – 250 г

лук – 50 г

сливочное масло – 25 г

мускатный орех

соль, перец

тертый пармезан

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и обжарить на сливочном масле до мягкости.

2. Порезать листья шпината и добавить к луку. Жарить до тех пор пока зелень не перестанет выделять жидкость.

3. Добавить соль, перец, мускатный орех и охладить жареную массу.

4. Охлажденную массу смешать с рикоттой, по желанию добавить пармезан. Это будет начинка для блюда.

5. Далее следует подготовить цветы кабачков, а именно помыть и очистить их внутри.

6. Нафаршировать цветы кабачков начинкой и выложить на противень. Посыпать сухарями, пармезаном и полить оливковым маслом.

7. Запекать в духовке (режим – верхний гриль) при температуре 220 градусов 6-7 минут. Готово!

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