Тофу – это популярный твердый сыр в азиатской кухне. Готовят его из бобовых, чаще всего – из нута. В магазине или на рынке такой продукт не всегда бюджетный, но его с легкостью можно приготовить дома всего из двух ингредиентов. Тофу прекрасно дополнит салаты, роллы, горячие блюда, а также подойдет и для бутербродов.

Как правильно и быстро приготовить твердый сыр тофу, рассказали в издании Timesofindia.

Ингредиенты:

вода – 2 ст

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нут – 1 ст

Способ приготовления:

1. Нут промыть 2-3 раза в пресной воде.

2. Переложить нут в сито и снова промыть.

3. Положить в миску, залить водой и оставить на ночь.

4. Снова промыть нут и взбить в блендере до однородности.

5. Получившуюся массу процедить через марлю.

6. Выложить массу в кастрюлю и довести до кипения. Варить до загустения – около 20-30 минут.

7. Дать массе полностью остыть.

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