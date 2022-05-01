Твердый сыр тофу из двух ингредиентов: самый простой рецепт
Тофу – это популярный твердый сыр в азиатской кухне. Готовят его из бобовых, чаще всего – из нута. В магазине или на рынке такой продукт не всегда бюджетный, но его с легкостью можно приготовить дома всего из двух ингредиентов. Тофу прекрасно дополнит салаты, роллы, горячие блюда, а также подойдет и для бутербродов.
Как правильно и быстро приготовить твердый сыр тофу, рассказали в издании Timesofindia.
Ингредиенты:
вода – 2 ст
нут – 1 ст
Способ приготовления:
1. Нут промыть 2-3 раза в пресной воде.
2. Переложить нут в сито и снова промыть.
3. Положить в миску, залить водой и оставить на ночь.
4. Снова промыть нут и взбить в блендере до однородности.
5. Получившуюся массу процедить через марлю.
6. Выложить массу в кастрюлю и довести до кипения. Варить до загустения – около 20-30 минут.
7. Дать массе полностью остыть.
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