Твердый сыр очень легко приготовить в домашних условиях. Традиционно делают его из творога, молока или сметаны. Продукт получается полностью натуральный, вкусный и ничем не хуже покупаемого.

Фудблогер, диетолог Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашнего твердого сыра. Весь процесс приготовления займет у вас всего 20 минут, но после этого продукту нужно обязательно дать время на расстойку.

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Ингредиенты:

молоко (если покупаете в магазине, выбирайте жирностью примерно 3,2%) – 1 л

яйца – 3 шт

сметана 15-20% – 200 г

соль – 1-2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления следует перелить молоко в кастрюлю и добавить соль. Поставить все на огонь и довести до кипения.

2. Смешать сметану и яйца и добавить в кипящее молоко массу. Перемешать и варить 6-8 минут, пока творог не начнет отделяться от сыворотки. Когда отделится – варить еще 2-3 минуты.

3. На этом этапе нужно взять марлю, сложить ее в два слоя и выложить на дуршлаг. Перелить сырную массу и полностью отцедить лишнюю жидкость.

4. После того как стекла вся жидкость, переложить сыр в любую удобную форму и установить сверху вес. В таком виде оставить на 4-5 часов. Готово!

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