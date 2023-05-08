Как приготовить твердый сыр за 20 минут: самый простой рецепт
Твердый сыр очень легко приготовить в домашних условиях. Традиционно делают его из творога, молока или сметаны. Продукт получается полностью натуральный, вкусный и ничем не хуже покупаемого.
Фудблогер, диетолог Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом домашнего твердого сыра. Весь процесс приготовления займет у вас всего 20 минут, но после этого продукту нужно обязательно дать время на расстойку.
Ингредиенты:
- молоко (если покупаете в магазине, выбирайте жирностью примерно 3,2%) – 1 л
- яйца – 3 шт
- сметана 15-20% – 200 г
- соль – 1-2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления следует перелить молоко в кастрюлю и добавить соль. Поставить все на огонь и довести до кипения.
2. Смешать сметану и яйца и добавить в кипящее молоко массу. Перемешать и варить 6-8 минут, пока творог не начнет отделяться от сыворотки. Когда отделится – варить еще 2-3 минуты.
3. На этом этапе нужно взять марлю, сложить ее в два слоя и выложить на дуршлаг. Перелить сырную массу и полностью отцедить лишнюю жидкость.
4. После того как стекла вся жидкость, переложить сыр в любую удобную форму и установить сверху вес. В таком виде оставить на 4-5 часов. Готово!
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