Творог – это очень полезный продукт, который нужно есть почаще. Из него можно приготовить вкусный завтрак, десерт, завернуть в лаваш или есть самостоятельно с вареньем, джемом или фруктами.

Фудблогер Валерия с ником yummy.lera на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего творога, который можно приготовить всего из двух ингредиентов – молока и йогурта.

Ингредиенты:

молоко 2,5-3,2% – 1,5 л

йогурт натуральный 1,5 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Молоко налить в кастрюлю и поставить на средний огонь. Помешивая нагреть его до температуры 85 градусов. Затем выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 10 минут.

2. Когда истечет 10 минут, нужно помешивая, охладить молоко до температуры 38-40 градусов. Добавить йогурт и перемешать. Накрыть крышкой, сверху – теплым одеялом и оставить в теплом месте на 8 часов.

3. Когда пройдет отведенное время, поставить кастрюлю с молоком на средний огонь и подождать, когда начнет отделяться сыворотка. Образуется ком сыра, который нужно порезать на квадраты и довести до температуры 40 градусов. И сразу же перемешать массу и нагреть до температуры 65 градусов.

4. На этом этапе нужно подготовить ситу и застелить его марлей в 4-5 слоев. Вылить сюда молочную массу. Завязать сверху два узла и подвесить на крючок. Если вы хотите, чтобы сыр был пастообразный – оставьте его в таком состоянии на 2 часа, для сухого и рассыпчатого нужно 5-6 часов.

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