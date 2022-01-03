Удачное дрожжевое тесто на пирожки: рецептом поделился Владимир Ярославский
Пирожки – это невероятно вкусное и универсальное сдобное изделие, которое можно готовить с разными начинками: начиная от сладких и заканчивая мясными, овощными. Важно только сделать удачное тесто.
Популярный шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, как приготовить удачное тесто для домашних пирожков. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 200 мл
яйца – 20 г (половина 1 перемешанного яйца)
сахар – 25 г
сухие дрожжи – 4 г
масло сливочное – 75 г
мука – 330-350 г
соль – 3 г
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавить сахар и половину перемешанного вилкой яйца (остальное яйцо нужно для того, чтобы смазать пирожки перед выпеканием). Перемешать.
2. Добавить дрожжи. Дать постоять 15 минут.
3. Постепенно добавить муку с солью. Оставить тесто в теплом месте подойти.
4. В сотейнике растопить масло. Получившуюся массу добавить в тесто и хорошо вымешать его. Снова поставить тесто в теплое место примерно на 30 кренов.
5. Разделить тесто на 20 одинаковых кусочков. Сформировать шарики, завернув в них начинку.
6. Поставить пирожки в теплую духовку на 40 минут, чтобы они подошли.
7. Смазать пирожки яйцом.
8. Выпекать при температуре 200-210 градусов 9 минут.
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