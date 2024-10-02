Как приготовить удачное и невероятно вкусное тесто для синабонов: легкий рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить удачное и невероятно вкусное тесто для синабонов: легкий рецепт

Осень – лучший период года для приготовления синабонов. Именно в это время они кажутся вкуснее обычного. А еще, они обладают невероятным ароматом, что создает ощущение настоящего уюта.

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Как приготовить удачное тесто и синабоны в Instagram рассказала фудблогер Виктория Дидус. Если четко следовать ее рецепту, этот вид выпечки получится просто идеальным.

Как приготовить удачное и невероятно вкусное тесто для синабонов: легкий рецепт

Ингредиенты для опары

  • Дрожжи – 1 ч.л.
  • Теплое молоко – 150 мл
  • Сахар – ½ ч.л.

Ингредиенты для теста

  • Мука – 300 гр
  • Сахар – 12 шт
  • Соль – 5 гр
  • Ванильный сахар – 7 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Сливочное масло – 55 гр

Ингредиенты для подкладки

  • Сахар – 100 гр
  • Корица – 1 ч.л.
  • Мед – 4 гр
  • Ванильный сахар – 3 гр
  • Сливки – 22 мл
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 55 гр

Ингредиенты для начинки

  • Сливочное масло – 55 гр
  • Корица – 2 ст.л.
  • Сахар – 100 гр
  • Соль – щепотка
  • Сливки – 1 с т.л.

Ингредиенты для глазури

  • Сливочное масло – 40 гр
  • Сахарная пудра – 50 гр
  • Крем-сыр– 80 гр

Способ приготовления

1.Для опары соедините теплое молоко, дрожжи и сахар. Перемешайте и оставьте на 10 минут.

2. Для теста соедините все сухие ингредиенты, затем добавьте готовую опару, яйца и масло.

Как приготовить удачное и невероятно вкусное тесто для синабонов: легкий рецепт

3. Перемешайте лопаткой и далее вымешивайте тесто руками в течение 20-25 мин. Оно должно получиться гладким, равномерным, и совсем не липнуть в руки.

4. Оставьте в тепле на 1-1.5 часа, чтобы увеличилось вдвое.

5. Для карамельной подложки соедините все ингредиенты и выложите на дно формы.

Как приготовить удачное и невероятно вкусное тесто для синабонов: легкий рецепт

6. Для начинки соедините все ингредиенты. (Если начинка будет слишком сухая – добавьте немножко сливок).

7. Тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт толщиной примерно 4-5 мм. Сверните в рулет и разрежьте с помощью нити.

8. Переложите в форму с карамельной подложкой и полейте каждый сливками.

9. Оставьте отдохнуть еще час в тепле.

Как приготовить удачное и невероятно вкусное тесто для синабонов: легкий рецепт

10. Выпекайте в разогретой духовке 30 мин при 180 градусах.

11. Сочетаем все ингредиенты для глазури и смазываем ею синабоны.

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