Как приготовить удачное и невероятно вкусное тесто для синабонов: легкий рецепт
Осень – лучший период года для приготовления синабонов. Именно в это время они кажутся вкуснее обычного. А еще, они обладают невероятным ароматом, что создает ощущение настоящего уюта.
Как приготовить удачное тесто и синабоны в Instagram рассказала фудблогер Виктория Дидус. Если четко следовать ее рецепту, этот вид выпечки получится просто идеальным.
Ингредиенты для опары
- Дрожжи – 1 ч.л.
- Теплое молоко – 150 мл
- Сахар – ½ ч.л.
Ингредиенты для теста
- Мука – 300 гр
- Сахар – 12 шт
- Соль – 5 гр
- Ванильный сахар – 7 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сливочное масло – 55 гр
Ингредиенты для подкладки
- Сахар – 100 гр
- Корица – 1 ч.л.
- Мед – 4 гр
- Ванильный сахар – 3 гр
- Сливки – 22 мл
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 55 гр
Ингредиенты для начинки
- Сливочное масло – 55 гр
- Корица – 2 ст.л.
- Сахар – 100 гр
- Соль – щепотка
- Сливки – 1 с т.л.
Ингредиенты для глазури
- Сливочное масло – 40 гр
- Сахарная пудра – 50 гр
- Крем-сыр– 80 гр
Способ приготовления
1.Для опары соедините теплое молоко, дрожжи и сахар. Перемешайте и оставьте на 10 минут.
2. Для теста соедините все сухие ингредиенты, затем добавьте готовую опару, яйца и масло.
3. Перемешайте лопаткой и далее вымешивайте тесто руками в течение 20-25 мин. Оно должно получиться гладким, равномерным, и совсем не липнуть в руки.
4. Оставьте в тепле на 1-1.5 часа, чтобы увеличилось вдвое.
5. Для карамельной подложки соедините все ингредиенты и выложите на дно формы.
6. Для начинки соедините все ингредиенты. (Если начинка будет слишком сухая – добавьте немножко сливок).
7. Тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт толщиной примерно 4-5 мм. Сверните в рулет и разрежьте с помощью нити.
8. Переложите в форму с карамельной подложкой и полейте каждый сливками.
9. Оставьте отдохнуть еще час в тепле.
10. Выпекайте в разогретой духовке 30 мин при 180 градусах.
11. Сочетаем все ингредиенты для глазури и смазываем ею синабоны.
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