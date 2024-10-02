Осень – лучший период года для приготовления синабонов. Именно в это время они кажутся вкуснее обычного. А еще, они обладают невероятным ароматом, что создает ощущение настоящего уюта.

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Как приготовить удачное тесто и синабоны в Instagram рассказала фудблогер Виктория Дидус. Если четко следовать ее рецепту, этот вид выпечки получится просто идеальным.

Ингредиенты для опары

Дрожжи – 1 ч.л.

Теплое молоко – 150 мл

Сахар – ½ ч.л.

Ингредиенты для теста

Мука – 300 гр

Сахар – 12 шт

Соль – 5 гр

Ванильный сахар – 7 гр

Яйцо – 1 шт

Сливочное масло – 55 гр

Ингредиенты для подкладки

Сахар – 100 гр

Корица – 1 ч.л.

Мед – 4 гр

Ванильный сахар – 3 гр

Сливки – 22 мл

Соль – щепотка

Сливочное масло – 55 гр

Ингредиенты для начинки

Сливочное масло – 55 гр

Корица – 2 ст.л.

Сахар – 100 гр

Соль – щепотка

Сливки – 1 с т.л.

Ингредиенты для глазури

Сливочное масло – 40 гр

Сахарная пудра – 50 гр

Крем-сыр– 80 гр

Способ приготовления

1.Для опары соедините теплое молоко, дрожжи и сахар. Перемешайте и оставьте на 10 минут.

2. Для теста соедините все сухие ингредиенты, затем добавьте готовую опару, яйца и масло.

3. Перемешайте лопаткой и далее вымешивайте тесто руками в течение 20-25 мин. Оно должно получиться гладким, равномерным, и совсем не липнуть в руки.

4. Оставьте в тепле на 1-1.5 часа, чтобы увеличилось вдвое.

5. Для карамельной подложки соедините все ингредиенты и выложите на дно формы.

6. Для начинки соедините все ингредиенты. (Если начинка будет слишком сухая – добавьте немножко сливок).

7. Тесто раскатайте в тонкий прямоугольный пласт толщиной примерно 4-5 мм. Сверните в рулет и разрежьте с помощью нити.

8. Переложите в форму с карамельной подложкой и полейте каждый сливками.

9. Оставьте отдохнуть еще час в тепле.

10. Выпекайте в разогретой духовке 30 мин при 180 градусах.

11. Сочетаем все ингредиенты для глазури и смазываем ею синабоны.

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