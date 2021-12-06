Как приготовить прозрачный холодец по традиционной технологии: элементарные правила от кулинара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
7,4 т.
Как приготовить домашний холодец

Холодец – традиционное украинское блюдо, которое не только вкусное, нот еще и полезное. Ведь его основа – ароматный бульон с овощами и специями.

Очень часто это блюдо получается мутным и жирным. Специалисты утверждают, что причин для этого можно быть несколько, но главная – некачественные, грязные продукты, а также пена, которая образуется при варке, ее нужно обязательно убирать.

Как сварить прозрачный холодец
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Если же бульон все-таки помутнел, ситуацию помогут исправить яйца. Нужно всего лишь добавить несколько сырых, хорошо взбитых яиц прямо в бульон. Они "заберут" всю грязь. После – достаньте их и выбросьте.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом удачного, вкусного, а главное –прозрачного и ароматного холодца без слоя жира.

Мясо для холодца

Секреты от Ольги:

  • чтобы холодец хорошо загустел – добавьте обязательно копыта

  • добавьте еще свиную рульку, чтобы холодец был клейким

  • обязательно вымойте все продукты, чтобы холодец не был мутным

  • добавляйте – курицу и языки

Как правильно варить холодец

  • первую воду после кипения нужно слить

  • обязательно добавьте в бульон морковь, она придаст приятный и не мутный цвет

Не жалейте специй для блюда

  • не жалейте соли, мясо возьмет нужное количество

  • воду в бульон нужно периодически доливать, так как она будет выкипать

Ингредиенты на кастрюлю 8 литров:

Рулька для бульона

  • Свиные копыта – 2 шт.

  • Свиная рулька – 1 шт.

  • Курица – 0,5 кг

Куриное мясо для холодца

  • Язык свиной – 2 шт.

  • Лук – 2 шт.

Морковь для бульона

  • Морковь – 2 шт.

  • Горчица в зернах – по вкусу

  • Кардамон – по вкусу

Специи для холодца

  • Соль, перец – по вкусу

  • Лавровый лист – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте очень тщательно все продукты, чтобы нигде не было грязи, иначе холодец будет мутным.

2. Залейте мясо водой и отправьте на огонь, после того, как она закипит – слейте и залейте новой.

Домашний холодец

3. Добавьте к мясу все специи, две очищенные луковицы и две моркови, щедро посолите.

4. Отправьте на огонь и варите, снимайте обязательно пену и добавляйте периодически воду.

5. Когда бульон закипит первый раз, убавьте огонь и томите мясо около 5 часов на маленьком огне.

Холодец на основе мясного бульона

6. После – достаньте из бульона все мясо, разберите его, удалите все косточки, мясо порежьте, а сам бульон хорошо процедите через сито.

Как варить холодец дома

7. Возьмите форму для блюда, на дно положите порезанную морковь, сверху положите мясо и залейте бульоном.

Домашний холодец из рыбы

8. Когда холодец полностью остынет переставьте его в холодильник на ночь.

Чтобы блюдо легко отслоилось от посуды, кулинар рекомендует опустить его на 3 секунды в горячую воду.

Как правильно приготовить удачный холодец

Подавать холодец можно с хреном, горчицей.

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