Как приготовить прозрачный холодец по традиционной технологии: элементарные правила от кулинара

Холодец – традиционное украинское блюдо, которое не только вкусное, нот еще и полезное. Ведь его основа – ароматный бульон с овощами и специями.

Очень часто это блюдо получается мутным и жирным. Специалисты утверждают, что причин для этого можно быть несколько, но главная – некачественные, грязные продукты, а также пена, которая образуется при варке, ее нужно обязательно убирать.

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Если же бульон все-таки помутнел, ситуацию помогут исправить яйца. Нужно всего лишь добавить несколько сырых, хорошо взбитых яиц прямо в бульон. Они "заберут" всю грязь. После – достаньте их и выбросьте.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом удачного, вкусного, а главное –прозрачного и ароматного холодца без слоя жира.

Секреты от Ольги:

чтобы холодец хорошо загустел – добавьте обязательно копыта

добавьте еще свиную рульку, чтобы холодец был клейким

обязательно вымойте все продукты, чтобы холодец не был мутным

добавляйте – курицу и языки

первую воду после кипения нужно слить

обязательно добавьте в бульон морковь, она придаст приятный и не мутный цвет

не жалейте соли, мясо возьмет нужное количество

воду в бульон нужно периодически доливать, так как она будет выкипать

Ингредиенты на кастрюлю 8 литров:

Свиные копыта – 2 шт.

Свиная рулька – 1 шт.

Курица – 0,5 кг

Язык свиной – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Горчица в зернах – по вкусу

Кардамон – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте очень тщательно все продукты, чтобы нигде не было грязи, иначе холодец будет мутным.

2. Залейте мясо водой и отправьте на огонь, после того, как она закипит – слейте и залейте новой.

3. Добавьте к мясу все специи, две очищенные луковицы и две моркови, щедро посолите.

4. Отправьте на огонь и варите, снимайте обязательно пену и добавляйте периодически воду.

5. Когда бульон закипит первый раз, убавьте огонь и томите мясо около 5 часов на маленьком огне.

6. После – достаньте из бульона все мясо, разберите его, удалите все косточки, мясо порежьте, а сам бульон хорошо процедите через сито.

7. Возьмите форму для блюда, на дно положите порезанную морковь, сверху положите мясо и залейте бульоном.

8. Когда холодец полностью остынет переставьте его в холодильник на ночь.

Чтобы блюдо легко отслоилось от посуды, кулинар рекомендует опустить его на 3 секунды в горячую воду.

Подавать холодец можно с хреном, горчицей.

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