Как приготовить прозрачный холодец по традиционной технологии: элементарные правила от кулинара
Холодец – традиционное украинское блюдо, которое не только вкусное, нот еще и полезное. Ведь его основа – ароматный бульон с овощами и специями.
Очень часто это блюдо получается мутным и жирным. Специалисты утверждают, что причин для этого можно быть несколько, но главная – некачественные, грязные продукты, а также пена, которая образуется при варке, ее нужно обязательно убирать.
Если же бульон все-таки помутнел, ситуацию помогут исправить яйца. Нужно всего лишь добавить несколько сырых, хорошо взбитых яиц прямо в бульон. Они "заберут" всю грязь. После – достаньте их и выбросьте.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом удачного, вкусного, а главное –прозрачного и ароматного холодца без слоя жира.
Секреты от Ольги:
чтобы холодец хорошо загустел – добавьте обязательно копыта
добавьте еще свиную рульку, чтобы холодец был клейким
обязательно вымойте все продукты, чтобы холодец не был мутным
добавляйте – курицу и языки
первую воду после кипения нужно слить
обязательно добавьте в бульон морковь, она придаст приятный и не мутный цвет
не жалейте соли, мясо возьмет нужное количество
воду в бульон нужно периодически доливать, так как она будет выкипать
Ингредиенты на кастрюлю 8 литров:
Свиные копыта – 2 шт.
Свиная рулька – 1 шт.
Курица – 0,5 кг
Язык свиной – 2 шт.
Лук – 2 шт.
Морковь – 2 шт.
Горчица в зернах – по вкусу
Кардамон – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Лавровый лист – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте очень тщательно все продукты, чтобы нигде не было грязи, иначе холодец будет мутным.
2. Залейте мясо водой и отправьте на огонь, после того, как она закипит – слейте и залейте новой.
3. Добавьте к мясу все специи, две очищенные луковицы и две моркови, щедро посолите.
4. Отправьте на огонь и варите, снимайте обязательно пену и добавляйте периодически воду.
5. Когда бульон закипит первый раз, убавьте огонь и томите мясо около 5 часов на маленьком огне.
6. После – достаньте из бульона все мясо, разберите его, удалите все косточки, мясо порежьте, а сам бульон хорошо процедите через сито.
7. Возьмите форму для блюда, на дно положите порезанную морковь, сверху положите мясо и залейте бульоном.
8. Когда холодец полностью остынет переставьте его в холодильник на ночь.
Чтобы блюдо легко отслоилось от посуды, кулинар рекомендует опустить его на 3 секунды в горячую воду.
Подавать холодец можно с хреном, горчицей.
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