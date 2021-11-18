Торт на сковороде: топ-2 рецепта для ленивых
Если вдруг с выпечкой на "Вы", то это совсем не повод отказываться от любимых сладостей. Ведь изысканный торт вполне реально приготовить на сковороде. Доступны ли ингредиенты, минимум времени и мороки – что еще нужно для идеального рецепта?
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить удачный торт на сковороде, опираясь на советы экспертов.
Торт на сковороде, рецептом которого поделился кулинарный блог food_mamochka в Instagram
Ингредиенты:
Мука – 250 г
Какао – 2 ст. л.
Сахар – 150 г
Разрыхлитель – 10 г
Сода – 1 ч.л. + уксус
Яйца – 2 шт
Масло – 50 мл
Молоко – 140 мл
Кипяченая вода – 100 мл
Для крема:
Сметана – 400 г
Какао – 1 ст. л.
Сахар – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешать сухие ингредиенты. Добавить яйца, молоко и растительное масло.
2. Равномерно налить кипяток и замешать густое тесто.
3. Жарить коржи с обеих сторон под крышкой.
4. Для крема необходимо смешать все ингредиенты до однородности.
5. Собрать торт и поставить в холодильник на 6-7 часов.
Торт на сковороде, рецептом которого поделилась фудблогер viktoria.atamanchuk на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Кисломолочный творог – 200 г
Яйца – 1 шт
Сахар – 1\2 ст
Мука – 2,5 ст.
Сода – 1 ч. л.
Ванильный сахар
Для крема:
Молоко – 450 мл
Сметана – 150 г
Сахар – 170 г
Яйца – 2 шт
Мука – 2 ст. л.
Крахмал – 2 ст. л.
Сливочное масло – 70 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления лепешек нужно смешать творог, сахар, яйцо и ваниль.
2. Постепенно добавлять муку с содой.
3. Из теста сделать колбаску и разделить на небольшие равные части. Каждую из них раскатать в тоненький корж.
4. Жарить на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.
5. Для приготовления крема нужно взбить яйца с сахаром.
6. Добавить сметану, крахмал и муку.
7. Подогреть молоко. 1\3 налить в смесь и хорошо перемешать. После этого вылить все в кастрюлю и варить до загустения.
8. Собрать торт и украсить по желанию. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
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