Торт на сковороде: топ-2 рецепта для ленивых

Если вдруг с выпечкой на "Вы", то это совсем не повод отказываться от любимых сладостей. Ведь изысканный торт вполне реально приготовить на сковороде. Доступны ли ингредиенты, минимум времени и мороки – что еще нужно для идеального рецепта?

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить удачный торт на сковороде, опираясь на советы экспертов.

Торт на сковороде, рецептом которого поделился кулинарный блог food_mamochka в Instagram

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Какао – 2 ст. л.

Сахар – 150 г

Разрыхлитель – 10 г

Сода – 1 ч.л. + уксус

Яйца – 2 шт

Масло – 50 мл

Молоко – 140 мл

Кипяченая вода – 100 мл

Для крема:

Сметана – 400 г

Какао – 1 ст. л.

Сахар – 100 г

Способ приготовления:

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1. Смешать сухие ингредиенты. Добавить яйца, молоко и растительное масло.

2. Равномерно налить кипяток и замешать густое тесто.

3. Жарить коржи с обеих сторон под крышкой.

4. Для крема необходимо смешать все ингредиенты до однородности.

5. Собрать торт и поставить в холодильник на 6-7 часов.

Торт на сковороде, рецептом которого поделилась фудблогер viktoria.atamanchuk на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 200 г

Яйца – 1 шт

Сахар – 1\2 ст

Мука – 2,5 ст.

Сода – 1 ч. л.

Ванильный сахар

Для крема:

Молоко – 450 мл

Сметана – 150 г

Сахар – 170 г

Яйца – 2 шт

Мука – 2 ст. л.

Крахмал – 2 ст. л.

Сливочное масло – 70 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления лепешек нужно смешать творог, сахар, яйцо и ваниль.

2. Постепенно добавлять муку с содой.

3. Из теста сделать колбаску и разделить на небольшие равные части. Каждую из них раскатать в тоненький корж.

4. Жарить на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

5. Для приготовления крема нужно взбить яйца с сахаром.

6. Добавить сметану, крахмал и муку.

7. Подогреть молоко. 1\3 налить в смесь и хорошо перемешать. После этого вылить все в кастрюлю и варить до загустения.

8. Собрать торт и украсить по желанию. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

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