Как приготовить универсальное тесто: подойдет на булочки, пироги и пирожки
Ни для кого не секрет, что залогом удачных пирожков, пирогов и булочек является тесто. Для того чтобы выпечка была мягкой, пышной и долго хранилась, лучше готовить ее именно на дрожжах. Что касается начинки, то она может быть соленой и сладкой.
Фудблогер Дария с ником daria_dish на своей странице в Instagram поделилась рецептом универсального сдобного теста, которое подойдет для любой выпечки с разными начинками.
Ингредиенты:
- теплое молоко/вода – 200 мл
- дрожжи живые – 20 г\сухие 10 г
- яйцо – 1 шт
- сахар – 3 ст. л.
- мука – 400-450 г
- сливочное масло – 30 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для начала нужно развести дрожжи в теплом молоке. По желанию можно использовать половину молока и такое же количество воды.
2. Добавить сахар, перемешать и оставить опару в таком виде на 5 минут.
3. Отдельно нужно смешать яйцо с щепоткой соли и ванильным сахаром до однородности.
4. В полученную массу налить готовую опару и растопленное сливочное масло. Перемешать.
5. Добавить муку и замесить тесто. Если будет липнуть, то периодически смазывайте руки растительным маслом, но не добавляйте лишнюю муку. Когда тесто будет мягким и эластичным, то нужно оставить его в теплом месте на 1,5 часа.
6. Когда пройдет отведенное время, из готового теста можно формировать и готовить выпечку.
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