Как приготовить универсальное тесто: подойдет на булочки, пироги и пирожки

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить универсальное тесто: подойдет на булочки, пироги и пирожки

Ни для кого не секрет, что залогом удачных пирожков, пирогов и булочек является тесто. Для того чтобы выпечка была мягкой, пышной и долго хранилась, лучше готовить ее именно на дрожжах. Что касается начинки, то она может быть соленой и сладкой.

Фудблогер Дария с ником daria_dish на своей странице в Instagram поделилась рецептом универсального сдобного теста, которое подойдет для любой выпечки с разными начинками.

Рецепт универсального сдобного теста

Ингредиенты:

  • теплое молоко/вода – 200 мл
  • дрожжи живые – 20 г\сухие 10 г
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  • яйцо – 1 шт
  • сахар – 3 ст. л.
  • мука – 400-450 г
  • сливочное масло – 30 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для начала нужно развести дрожжи в теплом молоке. По желанию можно использовать половину молока и такое же количество воды.

Тесто на молоке и дрожжах

2. Добавить сахар, перемешать и оставить опару в таком виде на 5 минут.

3. Отдельно нужно смешать яйцо с щепоткой соли и ванильным сахаром до однородности.

Универсальное дрожжевое тесто

4. В полученную массу налить готовую опару и растопленное сливочное масло. Перемешать.

5. Добавить муку и замесить тесто. Если будет липнуть, то периодически смазывайте руки растительным маслом, но не добавляйте лишнюю муку. Когда тесто будет мягким и эластичным, то нужно оставить его в теплом месте на 1,5 часа.

Пирожки из дрожжевого теста

6. Когда пройдет отведенное время, из готового теста можно формировать и готовить выпечку.

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