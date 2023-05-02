Ни для кого не секрет, что залогом удачных пирожков, пирогов и булочек является тесто. Для того чтобы выпечка была мягкой, пышной и долго хранилась, лучше готовить ее именно на дрожжах. Что касается начинки, то она может быть соленой и сладкой.

Фудблогер Дария с ником daria_dish на своей странице в Instagram поделилась рецептом универсального сдобного теста, которое подойдет для любой выпечки с разными начинками.

Ингредиенты:

теплое молоко/вода – 200 мл

дрожжи живые – 20 г\сухие 10 г

Видео дня

яйцо – 1 шт

сахар – 3 ст. л.

мука – 400-450 г

сливочное масло – 30 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для начала нужно развести дрожжи в теплом молоке. По желанию можно использовать половину молока и такое же количество воды.

2. Добавить сахар, перемешать и оставить опару в таком виде на 5 минут.

3. Отдельно нужно смешать яйцо с щепоткой соли и ванильным сахаром до однородности.

4. В полученную массу налить готовую опару и растопленное сливочное масло. Перемешать.

5. Добавить муку и замесить тесто. Если будет липнуть, то периодически смазывайте руки растительным маслом, но не добавляйте лишнюю муку. Когда тесто будет мягким и эластичным, то нужно оставить его в теплом месте на 1,5 часа.

6. Когда пройдет отведенное время, из готового теста можно формировать и готовить выпечку.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: