Как приготовить крем Пломбир для любого десерта: идеально для начинок и декора

Крем Пломбир является очень универсальным. Тот кто любит есть и готовить сладкое точно знает о нем. Такое изделие идеально подойдет для тортов и разнообразных начинок. Особенно часто его используют для декора. Вкус десертов с таким кремом становится очень нежным и сливочным и, при этом, не приторным.

Редакция FoodOboz делится идеями приготовления классического крема пломбира и десерта из него.

Традиционный крем пломбир для декора от ruslana.zakrepa. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

Сметана 500 г

Сахар – 200 г

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Мука – 4 столовые ложки

Ваниль – 1 шт

Загуститель - 1 шт

Яйцо – 1 шт

Масло – 130 г

Способ приготовления:

Смешать сметану, сахар, ваниль, муку, яйцо. Перебить до однородности. Варить на водяной бане 10-15 минут. Готовый крем снять и охладить. Добавить масло и сгуститель для сливок, взбить миксером.

Трубочки с заварным кремом Пломбир от Erika Oszuszki. Опубликовано на странице Facebook.

Ингредиенты:

Мука – 450 г

Соль – щепотка

Сливочное масло – 300 г

Холодная вода – 120 мл

Желтки – 2 шт

Сметана – 1 ст.л

Уксус 9% – 3 ч.л

Сливки 30-35% – 200 г

Молоко – 400 мл

Яйца – 1 шт

Кукурузный крахмал – 40-50 г

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 100-150 г

Ванильный сахар – 20 г

Способ приготовления:

К просеянной муке добавить холодное сливочное масло измельченное на терке. Быстро растереть руками масло с мукой в крошку. По центру сделать углубление и добавить воду, уксус, яйца, сметану, соль. Вилкой взбить и постепенно соединить с мукой, замешать не очень однородное тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 2-3 часа или целую ночь, если есть такая возможность. Раскатать тесто в пласт. Порезать на полоски. Должно получиться примерно 20 полосок по 2,5 см. Намотать полоски на конусы (длина 14 см, диаметр большего конца примерно 2.5 см). Выпекать при температуре 200 градусов 20 мин. Снимать полоски только после охлаждения.

Приготовление крема

Яйца, сахар и кукурузный крахмал смешать. Налить молоко в сотейник, включить печь и довести до кипения. Перелить в яично-сахарную смесь. Перемешать и сразу перелить обратно в сотейник. Проварить на среднем огне до загустения. Добавить сливочное масло и проварить до растворения. Отставить, добавить ванильный сахар и охладить. Взбить сливки и постепенно добавлять в крем. Смешаем до однородности. Наполнить трубочки кремом и посыпать сахарной пудрой.

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