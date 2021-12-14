Как приготовить утиную грудку с картофельным гратеном для идеального ужина

Французская классика: утиная грудка + картофельный гратен + спаржа и коктейль Горячий Тодди.

"Праздник каждый день" - зависит только от вас! Один из самых простых способов — это приготовить что-то новенькое или праздничное. Сегодня готовим классический французский ужин.

Начнем с гратена. Он готовится дольше всего, почти два часа, поэтому начните подготовку к ужину заранее.

Ингредиенты (4 порции, 2 часа):

5 крупных картофелин

сливки + молоко 1:1, всего 250 мл.

50 - 70 гр. Сливочного масла (растопить)

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1:1 пармезан и грюер, всего 100 гр.

пара веточек чебреца

зубчик чеснока

соль + перец

Приготовление:

Картофель очистить и нарезать тонкими кружками, прозрачными. Сложить в большую емкость, где ее можно хорошо посолить и поперчить. Растопить масло и смешать со сливками, молоком и тертым чесноком. Взять форму для запекания, желательно квадратную или прямоугольную, что бы потом легче было сервировать гратен "кирпичиками". Визуально разделить картофель и молочную смесь на три примерно равные части.

Теперь, будем выкладывать картофель слоями с захлестом и каждый слой поливать молочной смесью и пересыпать слои сыром. Должно получиться примерно 3 слоя картофеля, верхний тоже щедро присыпать смесью сыров, уложить веточки чебреца и накрыть фольгой. Запекать 75 минут при температуре 200 градусов. Потом снять фольгу и запекать еще минут 15 для достижения румяной корочки сверху.

Можно переключить духовку в режим гриля. Гратену нужно дать немного остыть перед подачей, плавленый сыр — это очень горячо!

Мы заметили, что утиную грудку очень редко готовят дома. А зря! Это очень просто и по-настоящему празднично. Возьмем две утиные грудки прямо с кожей и сделаем ножом сточку на этой кожной стороне. Изрежем ее вдоль и поперек для того, чтобы при готовке вышел лишний жир. Натрем грудку с обеих сторон солью и перцем и оставим отдохнуть на 15-20 минут. Теперь, когда она пропиталась солью и перцем мы возьмем сковороду и уложим на нее утиную грудку. И только потом зажжем огонь. Если бросить грудку на разогретую сковороду, то мясо от температурного шока не будет вести себя так, как нам нужно. То есть не будет плавить жир. Растопив лишний жир и прогрев грудку (2 минуты с кожной стороны и 1 с другой стороны) мы отправляем грудку в духовку, разогретую до 200 градусов на 15 минут. А если у вас есть гриль, то действуем точно так же: на холодную решетку выкладываем грудку жирной стороной вниз, потом переворачиваем и доготавливаем под крышкой.

Важно грудку не пересушить, она должна оставаться от красной до розовой внутри и не в коем случае не проготовленной полностью. На финальной минуте полить сиропом шиповника или каким-нибудь другим. Сладкие нотки идеально сочетаются с утиным мясом. Готовую грудку накрыть фольгой и дать отдохнуть пару минут. Для подачи нарезать толстыми диагональными кусками, что бы она не теряла свое тепло слишком быстро.

Со спаржей совсем все просто. Нужно закипятить воду, подсолить ее и опустить туда спаржу на 2 минуты. Она должна оставаться хрустящей и очень зеленой. Перед подачей взбрызнуть оливковым маслом, лимоном и присыпать перцем.

Hot Toddy или Горячий Тодди не самый популярный в наших широтах коктейль. Но, он один из самых старинных и очень уместен холодной зимой!

Ингредиенты:

травяной чай

50 мл. бурбона

- лимон, палочка корицы, мед, имбирь (если любите).

Заварить чай, в чашке смешать все ингредиенты, залить горячим чаем и наслаждаться холодными вечерами.

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