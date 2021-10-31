Как приготовить утку по технике су-вид без вакууматора в мультиварке: простой способ

Су-вид – это техника приготовления пищи на водяной или паровой бане в вакуумированном пакете. При этом продукт не контактирует с водой, а температура приготовления держится на уровне ниже точки кипения. Такая технология стала популярна совсем недавно. Для того чтобы приготовить блюдо таким методом, нужно вооружиться специальными девайсами. Но мясо су-вид в домашних условиях также можно сделать без особой техники.

Идеей приготовления утки су-вид в мультиварке поделилась блогер Наталья Артемьева на своем Ютуб-канале.

Технология приготовления

Обсушить утиную грудку со всех сторон. Очистить от жира и лишней кожи. Прозрачный пакет для заморозки поместить в глубокую тарелку. Приготовить маринад: несколько зубчиков чеснока, немного соли, соевый соус, терриаки, перец, разнообразные сушеные травы, розмарин и темян. Перелить его в подготовленный пакет и поместить туда грудку, все перемять руками. Освободить пакет от воздуха без вакууматора можно с помощью тарелки с водой. В нее поместить пакет и почти покрытую водой застежку закрыть. Все мясо равномерно распределить. В чашу мультиварки залить 2 литра воды и поместить туда пакет с уткой. Выбрать программу мультишефа, температура 65 градусов. Готовить полтора часа. Но температура должна быть четкой. Если нет возможности ее измерить, то лучше поставить сразу на 80 градусов. Достать мясо, лишнюю влагу убрать салфеткой. На шкурке сделать надрезы в виде сетки и этой стороной выложить на холодную сковородку. Вытопить жир. Переложить на несколько минут на бумажное полотенце. Подавать с любимым соусом.

Традиционная технология приготовления утки су-вид с использованием специальных девайсов от шеф-повара ruslan_sorochynskyy. Опубликовано на странице в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

Утиная грудка – 3 шт

Тимьян – 3 веточки

Чеснок – 5-6 зубчиков

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Гвоздика – 6 шт

Бадьян – 2-3 шт

Способ приготовления:

На шкурке сделать небольшие надрезы в виде полос или ромбов. Обжарить грудку на сухой сковороде в течение 1-1.5 минут. Масла не нужно – жир отдаст кожица. После обжаривания посолить, добавить нарезанный чеснок слайсами, специи. Цветки бадьяна разделить на лепестки и равномерно распределить по грудке. Су-вид нагреть до температуры 57 градусов. Также можно и до 70 (прожарка well done) Подготовленные грудки вакуумировать и опустить в разогретую воду на 2 часа. Если мясо будет собираться в вакууме, то пакет после приготовления нужно погрузить в холодную воду со льдом на 15 минут. Если оно будет сразу подаваться, то его нужно достать из пакета и обсушить полотенцем, обжарить 1 минуту. Подавать с любимым гарниром.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: