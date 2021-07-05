Как приготовить варенье из шишек: 2 простых способа

Лето – не только сезон ягод, фруктов и овощей, которые можно очень вкусно и правильно законсервировать на зиму. А еще есть чудеснейший продукт, который славится своими по истине лечебными свойствами – шишки, из которых можно сварить вкуснейшее варенье на зиму.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 2 вкусными рецептами варенья из сосновых и еловых шишек, а самое главное – секретом правильного приготовления и консервации этого продукта.

Способ № 1

Варенье из шишек

Ингредиенты:

Шишки сосновые – 500 г

Сахар – 800 г

Вода – 800 мл

Лимонный сок – 1 ст. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

Переберите шишки, чтобы не было веточек, помойте и залейте водой на 3-4 часа, чтобы "ушла" горечь и все мурашки, которые могли там жить. По истечению времени можно приступить к варке, она будет в 6 этапов. Поместите шишки в кастрюлю, залейте водой, добавьте сахар, перемешайте и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и варите после еще 10 минут, снимите с огня, накройте полотенцем и дайте полностью остыть и настояться. После этого повторите такую де процедуру еще 5 раз. После 6 раза добавьте в готовое, горячее варенье лимонный сок, тщательно перемешайте, процедите остывшее варенье через сито и марлю и можно закатывать в стерильные банки.

Хранить такое варенье лучше всего в темном, прохладном месте, максимальный срок хранения – 2 года.

Способ № 2 без варки

Варенье из шишек без варки

Ингредиенты:

Шишки сосновые – 500 г

Сахар – 800 г

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

Помойте и шишки, можно замочить на пару часов в воде. После – порежьте на 4 части, выложите в банку слоями и пересыпьте сахаром, закройте крышкой и хорошо потрусите. После – снимете обязательно крышку, накройте банку марлей, чтобы хорошо поступал воздух. Банку переместите в прохладное, темное место на 3-4 дня, переодически их нужно встряхивать. По истечению времени сироп в банке полностью растворится и его нужно процедить через марлю. Готовый продукт поставьте обязательно в холодильник.

Есть его нужно в меру – взрослым по 1-2 десертной ложке утром или вечером, а детям – 1-2 чайных ложек.

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