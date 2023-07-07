Как приготовить варенье из смородины за 7 минут: простой рецепт
Домашнее варенье из смородины – очень вкусное и полезное. Сироп в консервации имеет насыщенный цвет, в котором плавают целые и сладкие ягодки. Для яркого вкуса и аромата варенье можно дополнить цитрусовыми: лимоном или апельсином.
В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт варенья из смородины, которое вы приготовите за 7 минут.
Ингредиенты:
- вода – 3 ст
- смородина – 6 ст
- сахар – 9 ст
Способ приготовления:
1. Сначала нужно тщательно перебрать всю смородину.
2. Далее в кастрюле с толстым дном смешать все ингредиенты: смородину, воду и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 7 минут.
3. Между тем простерилизовать банку и крышки.
4. Горячее варенье разлить в банки и закатать крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить так до полного охлаждения. Готово!
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