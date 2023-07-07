Как приготовить варенье из смородины за 7 минут: простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить варенье из смородины за 7 минут: простой рецепт

Домашнее варенье из смородины – очень вкусное и полезное. Сироп в консервации имеет насыщенный цвет, в котором плавают целые и сладкие ягодки. Для яркого вкуса и аромата варенье можно дополнить цитрусовыми: лимоном или апельсином.

В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт варенья из смородины, которое вы приготовите за 7 минут.

Рецепт варенья из смородины на зиму

Ингредиенты:

  • вода – 3 ст
  • смородина – 6 ст
  • сахар – 9 ст

Способ приготовления:

1. Сначала нужно тщательно перебрать всю смородину.

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Ягоды смородины

2. Далее в кастрюле с толстым дном смешать все ингредиенты: смородину, воду и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 7 минут.

3. Между тем простерилизовать банку и крышки.

Домашнее варенье из смородины

4. Горячее варенье разлить в банки и закатать крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить так до полного охлаждения. Готово!

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