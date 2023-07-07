Домашнее варенье из смородины – очень вкусное и полезное. Сироп в консервации имеет насыщенный цвет, в котором плавают целые и сладкие ягодки. Для яркого вкуса и аромата варенье можно дополнить цитрусовыми: лимоном или апельсином.

В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт варенья из смородины, которое вы приготовите за 7 минут.

Ингредиенты:

вода – 3 ст

смородина – 6 ст

сахар – 9 ст

Способ приготовления:

1. Сначала нужно тщательно перебрать всю смородину.

Видео дня

2. Далее в кастрюле с толстым дном смешать все ингредиенты: смородину, воду и сахар. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 7 минут.

3. Между тем простерилизовать банку и крышки.

4. Горячее варенье разлить в банки и закатать крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить так до полного охлаждения. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: