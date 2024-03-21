Самые вкусные жареные пирожки с капустой: как приготовить
Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт вкусных пирожков с капустой. Их не только достаточно легко готовить, но и легко взять с собой на работу или даже в путь.
Рецептом приготовления пирожков с капустой поделился фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал, как правильно приготовить тесто, чтобы оно получилось очень нежным и мягким.
Ингредиенты для опары
- Сухие дрожжи – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Теплая вода – 120 мл
Ингредиенты для заварки
- Мука – 80 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Кипяток – 250 мл
Ингредиенты для теста
- Желток – 2 шт
- Мука – 550 гр
- Масло
Ингредиенты для начинки
- Капуста – 1 кг
- Лук – 2 шт
- Масло
- Соль
- Перец
- Паприка
Способ приготовления
1.Готовим опару. Сахар, сухие дрожжи и теплую воду смешиваем и откладываем в теплое место на 15 минут.
2. Переходим к заварному тесту. Муку, сахар и соль смешиваем венчиком и оставляем на 15 минут.
3. Добавляем муку, желтки и опару. Замешиваем тесто в течение 2 минут.
4. Рабочую поверхность сильно присыпаем мукой и замешиваем мягкое тесто.
5. Смазываем руки растительным маслом и замешиваем еще одну минуту. Перекладываем тесто в большой сосуд, накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.
6. Готовим начинку. Все ингредиенты обжариваем до мягкости сковороды с маслом.
7. Когда тесто подойдет, руками смазанными маслом отделяем куски теста.
8. Руками формируем пирожки, закладываем начинку и залепляем края.
9. Выкладываем пирожки на хорошо разогретую сковороду с большим количеством масла.
10. Обжариваем с обеих сторон золотистую корочку на малом огне.
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