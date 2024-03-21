Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт вкусных пирожков с капустой. Их не только достаточно легко готовить, но и легко взять с собой на работу или даже в путь.

Рецептом приготовления пирожков с капустой поделился фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал, как правильно приготовить тесто, чтобы оно получилось очень нежным и мягким.

Ингредиенты для опары

Сухие дрожжи – 1 ст.л.

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Сахар – 1 ст.л.

Теплая вода – 120 мл

Ингредиенты для заварки

Мука – 80 гр

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Кипяток – 250 мл

Ингредиенты для теста

Желток – 2 шт

Мука – 550 гр

Масло

Ингредиенты для начинки

Капуста – 1 кг

Лук – 2 шт

Масло

Соль

Перец

Паприка

Способ приготовления

1.Готовим опару. Сахар, сухие дрожжи и теплую воду смешиваем и откладываем в теплое место на 15 минут.

2. Переходим к заварному тесту. Муку, сахар и соль смешиваем венчиком и оставляем на 15 минут.

3. Добавляем муку, желтки и опару. Замешиваем тесто в течение 2 минут.

4. Рабочую поверхность сильно присыпаем мукой и замешиваем мягкое тесто.

5. Смазываем руки растительным маслом и замешиваем еще одну минуту. Перекладываем тесто в большой сосуд, накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

6. Готовим начинку. Все ингредиенты обжариваем до мягкости сковороды с маслом.

7. Когда тесто подойдет, руками смазанными маслом отделяем куски теста.

8. Руками формируем пирожки, закладываем начинку и залепляем края.

9. Выкладываем пирожки на хорошо разогретую сковороду с большим количеством масла.

10. Обжариваем с обеих сторон золотистую корочку на малом огне.

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