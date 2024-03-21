Самые вкусные жареные пирожки с капустой: как приготовить

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Самые вкусные жареные пирожки с капустой: как приготовить

Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт вкусных пирожков с капустой. Их не только достаточно легко готовить, но и легко взять с собой на работу или даже в путь.

Рецептом приготовления пирожков с капустой поделился фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал, как правильно приготовить тесто, чтобы оно получилось очень нежным и мягким.

Самые вкусные жареные пирожки с капустой: как приготовить

Ингредиенты для опары

  • Сухие дрожжи – 1 ст.л.
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  • Сахар – 1 ст.л.
  • Теплая вода – 120 мл

Ингредиенты для заварки

  • Мука – 80 гр
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Кипяток – 250 мл

Ингредиенты для теста

  • Желток – 2 шт
  • Мука – 550 гр
  • Масло

Ингредиенты для начинки

  • Капуста – 1 кг
  • Лук – 2 шт
  • Масло
  • Соль
  • Перец
  • Паприка

Способ приготовления

1.Готовим опару. Сахар, сухие дрожжи и теплую воду смешиваем и откладываем в теплое место на 15 минут.

2. Переходим к заварному тесту. Муку, сахар и соль смешиваем венчиком и оставляем на 15 минут.

Самые вкусные жареные пирожки с капустой: как приготовить

3. Добавляем муку, желтки и опару. Замешиваем тесто в течение 2 минут.

4. Рабочую поверхность сильно присыпаем мукой и замешиваем мягкое тесто.

5. Смазываем руки растительным маслом и замешиваем еще одну минуту. Перекладываем тесто в большой сосуд, накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

6. Готовим начинку. Все ингредиенты обжариваем до мягкости сковороды с маслом.

Самые вкусные жареные пирожки с капустой: как приготовить

7. Когда тесто подойдет, руками смазанными маслом отделяем куски теста.

8. Руками формируем пирожки, закладываем начинку и залепляем края.

Самые вкусные жареные пирожки с капустой: как приготовить

9. Выкладываем пирожки на хорошо разогретую сковороду с большим количеством масла.

10. Обжариваем с обеих сторон золотистую корочку на малом огне.

Самые вкусные жареные пирожки с капустой: как приготовить

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