Окрошка – это холодное и по-настоящему весеннее первое блюдо, которое делают на основе готовых продуктов, а также свежих овощей. Кроме того, используют еще заправку – йогурт, сметану или квас.

Фудблогер Анна (treanna_food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной и бюджетной окрошки, которую можно приготовить на основе воды.

Ингредиенты:

картофель вареный – 200 г

яйца вареные – 4 шт

огурцы свежие – 200 г

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колбаса вареная – 250 г

лук зеленый – 1 пучок

укроп – 1 пучок

сметана 30% – 350 г

майонез 15% – 150 г

вода – 3 л

соль – 1 ст. л.

лимонная кислота – 1 ч. л.

Способ приготовления :

1. Картофель, яйца, огурцы, колбасу порезать кубиками.

2. Укроп и лук измельчить.

3. Смешать все подготовленные ингредиенты в кастрюле.

4. Добавить сметану, майонез, соль и лимонную кислоту. Перемешать.

5. Налить воду, перемешать.

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