Как приготовить вкуснейшую окрошку на воде: бюджетный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить вкуснейшую окрошку на воде: бюджетный рецепт

Окрошка – это холодное и по-настоящему весеннее первое блюдо, которое делают на основе готовых продуктов, а также свежих овощей. Кроме того, используют еще заправку – йогурт, сметану или квас.

Фудблогер Анна (treanna_food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной и бюджетной окрошки, которую можно приготовить на основе воды.

Рецепт окрошки на воде

Ингредиенты:

  • картофель вареный – 200 г

  • яйца вареные – 4 шт

  • огурцы свежие – 200 г

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  • колбаса вареная – 250 г

  • лук зеленый – 1 пучок

Ингредиенты для окрошки

  • укроп – 1 пучок

  • сметана 30% – 350 г

  • майонез 15% – 150 г

  • вода – 3 л

  • соль – 1 ст. л.

  • лимонная кислота – 1 ч. л.

Окрошка на кефире

Способ приготовления :

1. Картофель, яйца, огурцы, колбасу порезать кубиками.

2. Укроп и лук измельчить.

Овощи для окрошки

3. Смешать все подготовленные ингредиенты в кастрюле.

4. Добавить сметану, майонез, соль и лимонную кислоту. Перемешать.

Классический рецепт окрошки

5. Налить воду, перемешать.

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