Как приготовить вкуснейшую окрошку на воде: бюджетный рецепт
Окрошка – это холодное и по-настоящему весеннее первое блюдо, которое делают на основе готовых продуктов, а также свежих овощей. Кроме того, используют еще заправку – йогурт, сметану или квас.
Фудблогер Анна (treanna_food) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной и бюджетной окрошки, которую можно приготовить на основе воды.
Ингредиенты:
картофель вареный – 200 г
яйца вареные – 4 шт
огурцы свежие – 200 г
колбаса вареная – 250 г
лук зеленый – 1 пучок
укроп – 1 пучок
сметана 30% – 350 г
майонез 15% – 150 г
вода – 3 л
соль – 1 ст. л.
лимонная кислота – 1 ч. л.
Способ приготовления :
1. Картофель, яйца, огурцы, колбасу порезать кубиками.
2. Укроп и лук измельчить.
3. Смешать все подготовленные ингредиенты в кастрюле.
4. Добавить сметану, майонез, соль и лимонную кислоту. Перемешать.
5. Налить воду, перемешать.
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