Как приготовить вкусный салат "Оливье" по-новому: 2 оригинальных варианта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Традиционный салат 'Оливье' с огурцами

Салат "Оливье" у многих ассоциируется с зимой и новогодними праздника, так как действительно сложно представить себе эти праздники без этого салата. Вариантов и рецептов этого блюд очень много, кто-то готовит его совершенно по-новому, а кто-то все же придерживается классического рецепта.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 рецептов вкусного салата, который можно приготовить совершенно по-другому, стоит добавить всего один или несколько ингредиентов.

1. Рецепт Татьяны Литвиновой

Как приготовить вкусный салат "Оливье"

Ингредиенты:

  • Картофель – 200 г

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  • Морковь – 200 г

  • Яйца – 4 шт.

  • Огурцы соленые – 200 г

  • Мясо индейки – 200 г

  • Зеленый горошек – 200 г

  • Соевый соус – 50 мл.

Домашний майонез:

Рецепт майонеза

  • Яйца – 1 шт.

  • Горчица – 1 ч. л.

  • Мед – 1 ч. л.

  • Сок лимона – 1/4 шт.

  • Масло растительное – 100 мл.

  • Соль, перец черный – по вкусу

  • Сметана 15% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите овощи, но можно запечь и порежьте кубиком.

2. Отварите яйца и порежьте вместе с мясом.

3. Горох залейте соевым соусом, дайте постоять пока нарежете овощи.

4. В миску переложите все нарезанные ингредиенты, добавьте горох и огурец.

5. Майонез: в погружной блендер влейте одно яйцо и взбейте, добавьте горчицу и мед, снова взбейте, влейте немного масла и сок лимона.

6. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте сметану, перемешайте.

Готовый салат заправьте домашним, безопасным майонезом, отправьте в холодильник.

2. "Оливье" от Саввы Либкина

Традиционный салат "Оливье" с огурцами

Ингредиенты:

  • телячий язык – 250 г

  • перепелки – 2 шт.

  • телятина – 150 г

  • соленые огурцы – 200 г

  • яйца – 3 шт.

  • морковь – 150 г

  • картофель – 200 г

  • консервированный зеленый горошек – 150 г

  • зеленый лук – 50 г

  • оливковое масло – 40 мл

  • соль, перец – по вкусу

Майонез:

Домашний майонез

  • оливковое масло – 140 мл

  • яичные желтки – 2 шт.

  • дижонская горчица – 20 г

  • сливки растительные – 25 мл

  • лимонный сок – 15 мл

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Первым сделайте майонез: в блендер поместите 2 желтка, добавьте соль, перец и взбейте, постепенно вливайте масло и продолжайте взбивать. В конце добавьте лимонный сок, сливки и горчицу. Готовый майонез отправьте в холодильник.

2. Отварите язык и мясо.

3. Перепелок стоит запечь.

4. Овощи также лучше запечь в духовке.

5. Порежьте овощи мелким кубиком вместе с мясом и яйцами.

Вкусный салат "Оливье"

6. Переложите все в большую емкость, чтобы удобно было перемешать.

7. Обязательно добавьте горох, молодой лук и соленые огурцы.

8. В готовый салат добавьте майонез, приправьте солью и перцем по вкусу, перемешайте и можно есть.

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