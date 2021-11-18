Как приготовить вкусный салат "Оливье" по-новому: 2 оригинальных варианта
Салат "Оливье" у многих ассоциируется с зимой и новогодними праздника, так как действительно сложно представить себе эти праздники без этого салата. Вариантов и рецептов этого блюд очень много, кто-то готовит его совершенно по-новому, а кто-то все же придерживается классического рецепта.
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 рецептов вкусного салата, который можно приготовить совершенно по-другому, стоит добавить всего один или несколько ингредиентов.
1. Рецепт Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
Картофель – 200 г
Морковь – 200 г
Яйца – 4 шт.
Огурцы соленые – 200 г
Мясо индейки – 200 г
Зеленый горошек – 200 г
Соевый соус – 50 мл.
Домашний майонез:
Яйца – 1 шт.
Горчица – 1 ч. л.
Мед – 1 ч. л.
Сок лимона – 1/4 шт.
Масло растительное – 100 мл.
Соль, перец черный – по вкусу
Сметана 15% – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Отварите овощи, но можно запечь и порежьте кубиком.
2. Отварите яйца и порежьте вместе с мясом.
3. Горох залейте соевым соусом, дайте постоять пока нарежете овощи.
4. В миску переложите все нарезанные ингредиенты, добавьте горох и огурец.
5. Майонез: в погружной блендер влейте одно яйцо и взбейте, добавьте горчицу и мед, снова взбейте, влейте немного масла и сок лимона.
6. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте сметану, перемешайте.
Готовый салат заправьте домашним, безопасным майонезом, отправьте в холодильник.
2. "Оливье" от Саввы Либкина
Ингредиенты:
телячий язык – 250 г
перепелки – 2 шт.
телятина – 150 г
соленые огурцы – 200 г
яйца – 3 шт.
морковь – 150 г
картофель – 200 г
консервированный зеленый горошек – 150 г
зеленый лук – 50 г
оливковое масло – 40 мл
соль, перец – по вкусу
Майонез:
оливковое масло – 140 мл
яичные желтки – 2 шт.
дижонская горчица – 20 г
сливки растительные – 25 мл
лимонный сок – 15 мл
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Первым сделайте майонез: в блендер поместите 2 желтка, добавьте соль, перец и взбейте, постепенно вливайте масло и продолжайте взбивать. В конце добавьте лимонный сок, сливки и горчицу. Готовый майонез отправьте в холодильник.
2. Отварите язык и мясо.
3. Перепелок стоит запечь.
4. Овощи также лучше запечь в духовке.
5. Порежьте овощи мелким кубиком вместе с мясом и яйцами.
6. Переложите все в большую емкость, чтобы удобно было перемешать.
7. Обязательно добавьте горох, молодой лук и соленые огурцы.
8. В готовый салат добавьте майонез, приправьте солью и перцем по вкусу, перемешайте и можно есть.
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