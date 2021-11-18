Как приготовить вкусный салат "Оливье" по-новому: 2 оригинальных варианта

Салат "Оливье" у многих ассоциируется с зимой и новогодними праздника, так как действительно сложно представить себе эти праздники без этого салата. Вариантов и рецептов этого блюд очень много, кто-то готовит его совершенно по-новому, а кто-то все же придерживается классического рецепта.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 рецептов вкусного салата, который можно приготовить совершенно по-другому, стоит добавить всего один или несколько ингредиентов.

1. Рецепт Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

Картофель – 200 г

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Морковь – 200 г

Яйца – 4 шт.

Огурцы соленые – 200 г

Мясо индейки – 200 г

Зеленый горошек – 200 г

Соевый соус – 50 мл.

Домашний майонез:

Яйца – 1 шт.

Горчица – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Сок лимона – 1/4 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Соль, перец черный – по вкусу

Сметана 15% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите овощи, но можно запечь и порежьте кубиком.

2. Отварите яйца и порежьте вместе с мясом.

3. Горох залейте соевым соусом, дайте постоять пока нарежете овощи.

4. В миску переложите все нарезанные ингредиенты, добавьте горох и огурец.

5. Майонез: в погружной блендер влейте одно яйцо и взбейте, добавьте горчицу и мед, снова взбейте, влейте немного масла и сок лимона.

6. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте сметану, перемешайте.

Готовый салат заправьте домашним, безопасным майонезом, отправьте в холодильник.

2. "Оливье" от Саввы Либкина

Ингредиенты:

телячий язык – 250 г

перепелки – 2 шт.

телятина – 150 г

соленые огурцы – 200 г

яйца – 3 шт.

морковь – 150 г

картофель – 200 г

консервированный зеленый горошек – 150 г

зеленый лук – 50 г

оливковое масло – 40 мл

соль, перец – по вкусу

Майонез:

оливковое масло – 140 мл

яичные желтки – 2 шт.

дижонская горчица – 20 г

сливки растительные – 25 мл

лимонный сок – 15 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Первым сделайте майонез: в блендер поместите 2 желтка, добавьте соль, перец и взбейте, постепенно вливайте масло и продолжайте взбивать. В конце добавьте лимонный сок, сливки и горчицу. Готовый майонез отправьте в холодильник.

2. Отварите язык и мясо.

3. Перепелок стоит запечь.

4. Овощи также лучше запечь в духовке.

5. Порежьте овощи мелким кубиком вместе с мясом и яйцами.

6. Переложите все в большую емкость, чтобы удобно было перемешать.

7. Обязательно добавьте горох, молодой лук и соленые огурцы.

8. В готовый салат добавьте майонез, приправьте солью и перцем по вкусу, перемешайте и можно есть.

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