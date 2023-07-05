Можно отдельно готовить варенье из каждой ягоды. Или сделать из всех плодов одно. Получается очень вкусное и полезное ассорти. Зимой очень вкусно есть с оладьями или блинчиками.

Идея приготовления варенья ассорти на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Вам понадобятся только ягоды и сахар.

Ингредиенты (на 8 банок 0,5):

малина – 1 кг

клубника – 1 кг

смородина – 1 кг

сахар – 3 кг

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Способ приготовления:

1. Ягоды промыть.

2. Насыпать 2 кг сахара.

3. Поставить на огонь, постоянно помешивая.

4. Довести до кипения.

5. Убавить огонь и дать покипеть 3 минуты.

6. Снимаем и даем полностью остыть.

7. Затем снова ставим на огонь и доводим до кипения, даем покипеть 1 минуту.

8. Снимаем, всыпаем 1 кг оставшегося сахара и хорошо перемешиваем в течение 5 минут. Сахар должен растать.

9. Когда вы всыпаете последний килограмм сахара – не забывайте, что смеси станет больше, поэтому места должно быть больше.

10. Горячим разлить по стерилизованным банкам.

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