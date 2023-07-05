Как приготовить вкусное варенье ассорти на зиму: из малины, клубники и смородины
Можно отдельно готовить варенье из каждой ягоды. Или сделать из всех плодов одно. Получается очень вкусное и полезное ассорти. Зимой очень вкусно есть с оладьями или блинчиками.
Идея приготовления варенья ассорти на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Вам понадобятся только ягоды и сахар.
Ингредиенты (на 8 банок 0,5):
- малина – 1 кг
- клубника – 1 кг
- смородина – 1 кг
- сахар – 3 кг
Способ приготовления:
1. Ягоды промыть.
2. Насыпать 2 кг сахара.
3. Поставить на огонь, постоянно помешивая.
4. Довести до кипения.
5. Убавить огонь и дать покипеть 3 минуты.
6. Снимаем и даем полностью остыть.
7. Затем снова ставим на огонь и доводим до кипения, даем покипеть 1 минуту.
8. Снимаем, всыпаем 1 кг оставшегося сахара и хорошо перемешиваем в течение 5 минут. Сахар должен растать.
9. Когда вы всыпаете последний килограмм сахара – не забывайте, что смеси станет больше, поэтому места должно быть больше.
10. Горячим разлить по стерилизованным банкам.
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