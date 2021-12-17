Как приготовить вкусную домашнюю буженину: Татьяна Литвинова поделилась фирменным рецептом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,4 т.
Домашняя буженина

Кто же не любит вкусную, сочную, пряную буженину, если ее еще правильно приготовить – блюдо станет отличным вариантом для праздничного стола.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, сочной буженины, которая станет идеальным блюдом для праздничного стола, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Домашняя буженина

Ингредиенты:

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  • Мясо – 1 кг

  • Чеснок – 3 зуб.

Мясо и чеснок

  • Морковь – 40 г

  • Соль – 2 ч. л.

Ингредиенты для буженины

  • Перец черный – 1 ч. л.

  • Паприка – 1 ч. л.

  • Масло оливковое – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Мясо для буженины

1. Порежьте маленькими брусочками морковь и чеснок.

2. Смешайте их с солью, перцем и нашпигуйте мясо.

Как дома приготовить буженину

3. Смешайте паприку с перцем и маслом, смажьте хорошо мясо.

4. Переложите мясо в рукав и отправьте в разогретую духовку до 180 С на 40-45 минут.

Сочная буженина

Подавать готовое мясное блюдо можно з разными соусами на ваш вкус, а также с салами и овощами.

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