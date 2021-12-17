Как приготовить вкусную домашнюю буженину: Татьяна Литвинова поделилась фирменным рецептом

Кто же не любит вкусную, сочную, пряную буженину, если ее еще правильно приготовить – блюдо станет отличным вариантом для праздничного стола.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, сочной буженины, которая станет идеальным блюдом для праздничного стола, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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Мясо – 1 кг

Чеснок – 3 зуб.

Морковь – 40 г

Соль – 2 ч. л.

Перец черный – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Масло оливковое – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте маленькими брусочками морковь и чеснок.

2. Смешайте их с солью, перцем и нашпигуйте мясо.

3. Смешайте паприку с перцем и маслом, смажьте хорошо мясо.

4. Переложите мясо в рукав и отправьте в разогретую духовку до 180 С на 40-45 минут.

Подавать готовое мясное блюдо можно з разными соусами на ваш вкус, а также с салами и овощами.

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