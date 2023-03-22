В Украине уже совсем скоро светлый праздник Пасхи, а именно 16 апреля. Главным символом праздника является ароматное и вкусная выпечка – пасха, которая символизирует в христианстве незримое присутствие Иисуса. Церковный хлеб цилиндрической формы, выпекаемый в церкви в канун Пасхи, называется артос ("квасный хлеб"). Выпекание домашней пасхи – это продолжение этой церковной традиции.

Кулинар Лилия Цвит поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной и главное – удачной паски, тесто для которой готовится на молоке.

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Ингредиенты для опары:

молоко – 500 мл

свежие дрожжи – 100 г или 30 г сухих

мука – 8 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

Ингредиенты для теста:

куриные желтки – 10 шт.

сметана – 100 г

смалец – 50 г

сливочное масло 82% – 150 г

нерафинированное подсолнечное масло – 50 мл

соль – 1/2 ч. л.

сахар – 300 г

ванильный сахар – 16 г

просеянная мука – 1450 г

куркума – 1/2 ч. л.

цедра 1 лимона

водка – 1 ст. л.

сухофрукты – 400 г

Способ приготовления:

1. Опара: молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи, хорошо перемешайте и добавьте 8 ст. л муки, снова перемешайте. Обязательно накройте миску пищевой пленкой и оставьте на 30 минут.

2. В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и соль, хорошо взбейте массу миксером до растворения сахара.

3. Готовую яичную смесь перелейте в опару и всыпьте муку в три подхода, постоянно вымешивая.

4. Переложите тесто на смазанную маслом поверхность и обомните, добавьте цедру лимона, водку и сухофрукты с 2 ложками муки, она впитает всю влагу. Замесите тесто, переложите в миску и оставьте подходить в теплом месте на 1 час.

5. После еще обомните тесто и разложите по формам, заполняя на 1/3. Сверху можно украсить по желанию и оставьте снова подходить.

6. После выпекайте в разогретой духовке 30-40 минут при 160 С.

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