Как приготовить вкусную и удачную паску: рецепт теста от кулинара
Христиане восточного обряда, 24 апреля, будут праздновать великий праздник Пасхи. Главным символом праздника является паска, которую готовят из сдобного теста с изюмом, курагой. Еще принято варить и разукрашивать яйца, готовить вкусную домашнюю колбасу, а также разные салаты, пироги с овощами, мясом и капустой.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной паски на заварном тесте с лимонной цедрой и кардамоном, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Секрет от кулинара: чтобы опара быстрее подошла, миску с ней поставьте в посуду с теплой водой.
Ингредиенты:
Молоко – 250 мл
Дрожжи – 18 г
Мука – 1-1,2 кг
Яйца – 8 желтков и 5 белков
Сметана – 125 г
Сахар – 500 г
Масло сливочное – 250 г
Ванилин – 1 пакет
Сок лимона – 1 шт.
Цедра лимона – 1 шт.
Кардамон – 1 ч. л.
Изюм – 250 г
Способ приготовления :
1. Просейте обязателно муку.
2. Закипятите молоко и добавьте к нему муку, заварите до состояния густой сметаны и обязательно дайте остыть.
3. После добавьте дрожжи, перемешайте, накройте миску с опарой пищевой пленкой и дайте ей подняться.
4. Взбейте в отельной миске желтки с сахаром, а белки с солью.
5. Возьмите опару, очень аккуратно добавьте белки и желтки, перемешайте.
6. Посл добавьте муку, просейте чрез сито, перемешайте, доведите тесто до состояния густой сметаны, накройте снова миску пищевой пленкой и оставьте подниматься.
7. В уже готовое тесто добавьте растопленное сливочное масло, сметану, сок лимона, цедру и ваниль.
8. Туда же добавьте муку, доведите до такого состояния мягкости теста, чтобы оно стало мягким, и немного прилипало к рукам.
9. В самом конце добавьте в тесто изюм и рубленые цукаты, перемешайте и снова поставьте тесто подходить в теплое место на 1-1,5 часа.
10. Формы для пасок смажьте растительным маслом.
11. Руками сформируйте шарики и молодите в формы.
12. Выпекайте их при температуре не больше 150-160 C.
13. Готовые паски достаньте из форм сразу горячими смажьте глазурью.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, что положить в корзину на Пасху-2022, кроме паски.