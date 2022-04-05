Христиане восточного обряда, 24 апреля, будут праздновать великий праздник Пасхи. Главным символом праздника является паска, которую готовят из сдобного теста с изюмом, курагой. Еще принято варить и разукрашивать яйца, готовить вкусную домашнюю колбасу, а также разные салаты, пироги с овощами, мясом и капустой.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной паски на заварном тесте с лимонной цедрой и кардамоном, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Секрет от кулинара: чтобы опара быстрее подошла, миску с ней поставьте в посуду с теплой водой.

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Ингредиенты:

Молоко – 250 мл

Дрожжи – 18 г

Мука – 1-1,2 кг

Яйца – 8 желтков и 5 белков

Сметана – 125 г

Сахар – 500 г

Масло сливочное – 250 г

Ванилин – 1 пакет ​​​​​​​

Сок лимона – 1 шт.

Цедра лимона – 1 шт.

Кардамон – 1 ч. л.

Изюм – 250 г

​​​​​​​Способ приготовления :

1. Просейте обязателно муку.

2. Закипятите молоко и добавьте к нему муку, заварите до состояния густой сметаны и обязательно дайте остыть.

​​​​​​​3. После добавьте дрожжи, перемешайте, накройте миску с опарой пищевой пленкой и дайте ей подняться.

4. Взбейте в отельной миске желтки с сахаром, а белки с солью.

5. Возьмите опару, очень аккуратно добавьте белки и желтки, перемешайте.

6. Посл добавьте муку, просейте чрез сито, перемешайте, доведите тесто до состояния густой сметаны, накройте снова миску пищевой пленкой и оставьте подниматься.

7. В уже готовое тесто добавьте растопленное сливочное масло, сметану, сок лимона, цедру и ваниль.

8. Туда же добавьте муку, доведите до такого состояния мягкости теста, чтобы оно стало мягким, и немного прилипало к рукам.

9. В самом конце добавьте в тесто изюм и рубленые цукаты, перемешайте и снова поставьте тесто подходить в теплое место на 1-1,5 часа.

10. Формы для пасок смажьте растительным маслом.

11. Руками сформируйте шарики и молодите в формы.

12. Выпекайте их при температуре не больше 150-160 C.

13. Готовые паски достаньте из форм сразу горячими смажьте глазурью.

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