Как приготовить вкусную и удачную паску: рецепт теста от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,1 т.
Домашняя паска

Христиане восточного обряда, 24 апреля, будут праздновать великий праздник Пасхи. Главным символом праздника является паска, которую готовят из сдобного теста с изюмом, курагой. Еще принято варить и разукрашивать яйца, готовить вкусную домашнюю колбасу, а также разные салаты, пироги с овощами, мясом и капустой.

Что приготовить на Пасху

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной паски на заварном тесте с лимонной цедрой и кардамоном, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Секрет от кулинара: чтобы опара быстрее подошла, миску с ней поставьте в посуду с теплой водой.

Видео дня

Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл

  • Дрожжи – 18 г

  • Мука – 1-1,2 кг

Мука для теста

  • Яйца – 8 желтков и 5 белков

  • Сметана – 125 г

  • Сахар – 500 г

Яйца для теста

  • Масло сливочное – 250 г

  • Ванилин – 1 пакет

    ​​​​​​​

Сливочное масло

  • Сок лимона – 1 шт.

  • Цедра лимона – 1 шт.

  • Кардамон – 1 ч. л.

  • Изюм – 250 г

​​​​​​​Способ приготовления :

1. Просейте обязателно муку.

Мука для теста

2. Закипятите молоко и добавьте к нему муку, заварите до состояния густой сметаны и обязательно дайте остыть.

​​​​​​​3. После добавьте дрожжи, перемешайте, накройте миску с опарой пищевой пленкой и дайте ей подняться.

Опара для теста

4. Взбейте в отельной миске желтки с сахаром, а белки с солью.

5. Возьмите опару, очень аккуратно добавьте белки и желтки, перемешайте.

Желтки для блюда

6. Посл добавьте муку, просейте чрез сито, перемешайте, доведите тесто до состояния густой сметаны, накройте снова миску пищевой пленкой и оставьте подниматься.

7. В уже готовое тесто добавьте растопленное сливочное масло, сметану, сок лимона, цедру и ваниль.

Приготовление теста

8. Туда же добавьте муку, доведите до такого состояния мягкости теста, чтобы оно стало мягким, и немного прилипало к рукам.

9. В самом конце добавьте в тесто изюм и рубленые цукаты, перемешайте и снова поставьте тесто подходить в теплое место на 1-1,5 часа.

Готовое тесто

10. Формы для пасок смажьте растительным маслом.

11. Руками сформируйте шарики и молодите в формы.

Домашняя паска

12. Выпекайте их при температуре не больше 150-160 C.

Паска с глазурью

13. Готовые паски достаньте из форм сразу горячими смажьте глазурью.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, что положить в корзину на Пасху-2022, кроме паски.

Сейчас мы готовим

Все рецепты