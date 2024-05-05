Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
93
Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

Когда на улице теплая и солнечная погода – хочется чего-нибудь освежающего и прохладного. На этот случай идеально подходит окрошка. Овощи заливают совершенно разными заправками: квасом, кефиром, сывороткой. Но очень удачной идеей будет сочетать сметану и айран.

Идея приготовления окрошки на айране с кефиром опубликована на кулинарной странице nyamka_boom в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

Ингредиенты:

  • вареная колбаса – 300 г
  • куриное филе – 200 г
  • картофель – 2 шт.
  • яйца – 4 шт.
  • огурец – 1 шт.
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  • редис – 5-6 шт.
  • зеленый лук, укроп по вкусу
Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

Ингредиенты:

  • горчица – 1 ч.л.
  • сметана – 4-5 ст.л.
  • айрон – 1 л.

Способ приготовления:

Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

1. Отварить куриное филе, яйца и картофель.

Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

2. Порезать все ингредиенты.

Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

3. Добавить соль, перец.

Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

4. Всё хорошо перемешать.

Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

5. Для заправки в отдельной посуде смешать горчицу, сметану и айран.

Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

6. Вылить в основную массу.

Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире

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