Когда на улице теплая и солнечная погода – хочется чего-нибудь освежающего и прохладного. На этот случай идеально подходит окрошка. Овощи заливают совершенно разными заправками: квасом, кефиром, сывороткой. Но очень удачной идеей будет сочетать сметану и айран.

Идея приготовления окрошки на айране с кефиром опубликована на кулинарной странице nyamka_boom в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

вареная колбаса – 300 г

куриное филе – 200 г

картофель – 2 шт.

яйца – 4 шт.

огурец – 1 шт.

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редис – 5-6 шт.

зеленый лук, укроп по вкусу

Ингредиенты:

горчица – 1 ч.л.

сметана – 4-5 ст.л.

айрон – 1 л.

Способ приготовления:

1. Отварить куриное филе, яйца и картофель.

2. Порезать все ингредиенты.

3. Добавить соль, перец.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Для заправки в отдельной посуде смешать горчицу, сметану и айран.

6. Вылить в основную массу.

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