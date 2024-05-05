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Как приготовить вкусную окрошку на сметане и айране: лучше, чем на квасе или кефире
Когда на улице теплая и солнечная погода – хочется чего-нибудь освежающего и прохладного. На этот случай идеально подходит окрошка. Овощи заливают совершенно разными заправками: квасом, кефиром, сывороткой. Но очень удачной идеей будет сочетать сметану и айран.
Идея приготовления окрошки на айране с кефиром опубликована на кулинарной странице nyamka_boom в Instagram. Вкус вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- вареная колбаса – 300 г
- куриное филе – 200 г
- картофель – 2 шт.
- яйца – 4 шт.
- огурец – 1 шт.
- редис – 5-6 шт.
- зеленый лук, укроп по вкусу
Ингредиенты:
- горчица – 1 ч.л.
- сметана – 4-5 ст.л.
- айрон – 1 л.
Способ приготовления:
1. Отварить куриное филе, яйца и картофель.
2. Порезать все ингредиенты.
3. Добавить соль, перец.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Для заправки в отдельной посуде смешать горчицу, сметану и айран.
6. Вылить в основную массу.
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