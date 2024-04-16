Карбонара – это изысканная паста в сливочном соусе с пармезаном. Но, несмотря на то, что это ресторанное блюдо, приготовить его в домашних условиях очень легко. Выйдет сытный и питательный обед.

Идея приготовления идеальной пасты карбонары опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Для блюда подойдут обычные магазинные спагетти твердых сортов.

Ингредиенты:

копченое сало – 250 г

спагетти – 400 г

Видео дня

оливковое масло – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль

черный перец

сливки 10% – 1 стакан

желтки – 6 шт. (2 идет сразу в блюдо, 2 я кладу взрослым в тарелки)

пармезан – 50 г

Способ приготовления:

1. Срезать шкурку с сала и нарезать его на полоски.

2. Обжарить на оливковом масле с двух сторон.

3. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.

4. Отварить спагетти полностью в подсоленной воде, время указано на упаковке.

5. Между тем, в том же масле, где жарили сало, спасеровать измельченный чеснок минуту, влить сливки, посолить, потушить несколько минут.

6. Два желтка немного взбить и влить в сливочный соус, хорошо перемешать.

7. Пармезан натереть на мелкой терке.

8. Выложить спагетти на блюдо (на общее или порционное), полить соусом, посыпать пармезаном, выложить сверху сало, выложить сырой желток.

9. Посыпать черным свежемолотым перцем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: