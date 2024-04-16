Как приготовить вкусную пасту карбонару в домашних условиях: вариант сытного и изысканного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусную пасту карбонару в домашних условиях: вариант сытного и изысканного обеда

Карбонара – это изысканная паста в сливочном соусе с пармезаном. Но, несмотря на то, что это ресторанное блюдо, приготовить его в домашних условиях очень легко. Выйдет сытный и питательный обед.

Идея приготовления идеальной пасты карбонары опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Для блюда подойдут обычные магазинные спагетти твердых сортов.

Как приготовить вкусную пасту карбонару в домашних условиях: вариант сытного и изысканного обеда

Ингредиенты:

  • копченое сало – 250 г
  • спагетти – 400 г
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  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль
  • черный перец
  • сливки 10% – 1 стакан
  • желтки – 6 шт. (2 идет сразу в блюдо, 2 я кладу взрослым в тарелки)
  • пармезан – 50 г

Способ приготовления:

Как приготовить вкусную пасту карбонару в домашних условиях: вариант сытного и изысканного обеда

1. Срезать шкурку с сала и нарезать его на полоски.

2. Обжарить на оливковом масле с двух сторон.

3. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.

Как приготовить вкусную пасту карбонару в домашних условиях: вариант сытного и изысканного обеда

4. Отварить спагетти полностью в подсоленной воде, время указано на упаковке.

5. Между тем, в том же масле, где жарили сало, спасеровать измельченный чеснок минуту, влить сливки, посолить, потушить несколько минут.

Как приготовить вкусную пасту карбонару в домашних условиях: вариант сытного и изысканного обеда

6. Два желтка немного взбить и влить в сливочный соус, хорошо перемешать.

7. Пармезан натереть на мелкой терке.

Как приготовить вкусную пасту карбонару в домашних условиях: вариант сытного и изысканного обеда

8. Выложить спагетти на блюдо (на общее или порционное), полить соусом, посыпать пармезаном, выложить сверху сало, выложить сырой желток.

9. Посыпать черным свежемолотым перцем.

Как приготовить вкусную пасту карбонару в домашних условиях: вариант сытного и изысканного обеда

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