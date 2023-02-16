Плетенка – это очень вкусное сдобное изделие в форме косы. Традиционно плетенку готовят из дрожжевого теста, благодаря чему выпечка получается очень пышной и высокой. А также сверху смазывают медом, молоком и посыпают маком или кладут маковую начинку внутрь.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт плетенки с маком.

Ингредиенты:

теплое молоко – 200 мл

яйца – 1 шт

масло растительное – 100 мл

дрожжи свежие – 16-18 г\сухие – 10 г

сахар – 1 ст. л.

мука – 550-600 г

готовая маковая начинка 420 г

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Способ приготовления:

1. Для приготовления теста смешать теплое молоко с яйцом, маслом, дрожжами и сахаром. Перемешать все до полного растворения.

2. После этого добавить муку. Замесите мягкое тесто. Его нужно накрыть и оставить в теплом месте, чтобы увеличилось в объеме вдвое.

3. Готовое тесто нужно раскатать в виде прямоугольника, выложить готовую маковую начинку и завернуть в рулет. Порезать рулет по длине на три части и сформовать косичку. Накрыть косичку полотенцем и оставить на 30 минут.

4. Смазать плетенку смесью из желтка и молока или просто молоком.

5. Выпекать при температуре 170 градусов 35 минут.

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