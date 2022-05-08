Как приготовить вкусную творожную плетенку с корицей: выпечка к чаю на скорую руку

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусную творожную плетенку с корицей: выпечка к чаю на скорую руку

Плетенка – это очень вкусное сдобное изделие в форме косы. Традиционно ее готовят из дрожжевого теста, благодаря чему выпечка получается очень пышной и высокой. Но если не очень хочется заморачиваться, то для выпечки вполне подойдет творожное тесто. Плетенка в таком случае получается очень мягкой и имеет утонченный вкус.

Рецепт творожной плетенки с корицей опубликован в кулинарном блоге smachnoteka в Instagram.

Рецепт творожной плетенки с корицей

Ингредиенты:

Для теста:

  • творог – 200 г

  • сахар – 40 г

  • ванильный сахар – 10

  • соль – щепотка

  • яйцо – 1 шт

  • растительное масло или растопленное сливочное масло – 60 г

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  • мука – 180-200 г

  • разрыхлитель – 5 г

Хлеб плетенка из дрожжевого теста

Для начинки:

  • сливочное масло – 50 г

  • сахар – 70 г

  • корица

Способ приготовления:

1. Сыр, сахар, ванильный сахар, соль, яйце и масло смешать до однородности.

2. В творожную массу просеять муку и разрыхлитель. Замесить эластичное тесто.

Плетенка из творожного теста

3. Раскатать тесто в виде прямоугольника размером 30*40.

4. Смазать маслом.

5. Посыпать сахаром, смешанным с корицей. Завернуть в рулет.

Плетенка с корицей

6. Разрезать рулет вдоль не доходя до края. Сформировать плетенку, переплетая разрезанные части рулета.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

8. Посыпать сахарной пудрой.

Плетенка с маком и пудрой

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