Плетенка – это очень вкусное сдобное изделие в форме косы. Традиционно ее готовят из дрожжевого теста, благодаря чему выпечка получается очень пышной и высокой. Но если не очень хочется заморачиваться, то для выпечки вполне подойдет творожное тесто. Плетенка в таком случае получается очень мягкой и имеет утонченный вкус.

Рецепт творожной плетенки с корицей опубликован в кулинарном блоге smachnoteka в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

творог – 200 г

сахар – 40 г

ванильный сахар – 10

соль – щепотка

яйцо – 1 шт

растительное масло или растопленное сливочное масло – 60 г

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мука – 180-200 г

разрыхлитель – 5 г

Для начинки:

сливочное масло – 50 г

сахар – 70 г

корица

Способ приготовления:

1. Сыр, сахар, ванильный сахар, соль, яйце и масло смешать до однородности.

2. В творожную массу просеять муку и разрыхлитель. Замесить эластичное тесто.

3. Раскатать тесто в виде прямоугольника размером 30*40.

4. Смазать маслом.

5. Посыпать сахаром, смешанным с корицей. Завернуть в рулет.

6. Разрезать рулет вдоль не доходя до края. Сформировать плетенку, переплетая разрезанные части рулета.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

8. Посыпать сахарной пудрой.

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