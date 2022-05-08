Как приготовить вкусную творожную плетенку с корицей: выпечка к чаю на скорую руку
Плетенка – это очень вкусное сдобное изделие в форме косы. Традиционно ее готовят из дрожжевого теста, благодаря чему выпечка получается очень пышной и высокой. Но если не очень хочется заморачиваться, то для выпечки вполне подойдет творожное тесто. Плетенка в таком случае получается очень мягкой и имеет утонченный вкус.
Рецепт творожной плетенки с корицей опубликован в кулинарном блоге smachnoteka в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
творог – 200 г
сахар – 40 г
ванильный сахар – 10
соль – щепотка
яйцо – 1 шт
растительное масло или растопленное сливочное масло – 60 г
мука – 180-200 г
разрыхлитель – 5 г
Для начинки:
сливочное масло – 50 г
сахар – 70 г
корица
Способ приготовления:
1. Сыр, сахар, ванильный сахар, соль, яйце и масло смешать до однородности.
2. В творожную массу просеять муку и разрыхлитель. Замесить эластичное тесто.
3. Раскатать тесто в виде прямоугольника размером 30*40.
4. Смазать маслом.
5. Посыпать сахаром, смешанным с корицей. Завернуть в рулет.
6. Разрезать рулет вдоль не доходя до края. Сформировать плетенку, переплетая разрезанные части рулета.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
8. Посыпать сахарной пудрой.
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