Борщевая заправка из свеклы очень удобна тем, что значительно ускоряет процесс приготовления борща. К тому же ее очень легко приготовить в домашних условиях, используя доступные ингредиенты. Она отлично сохраняется и ее можно есть вместо борща.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом свекольной заправки к борщу.

Ингредиенты:

масло растительное – 200 г

лук – 1 кг

перец – 1 кг

помидоры – 3 кг

свекла – 3 кг

морковь – 1 кг

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уксус – 100 г

соль – 100 г

сахар – 200 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно налить масло в кастрюлю и разогреть его. Порезать полукольцами лук и обжарить до прозрачности.

2. Порезать перец соломкой и добавить к луку, когда он станет прозрачным. Также налить томатный сок (для этого нужно заранее смолоть помидоры в блендере или мясорубке). Тушить несколько минут.

3. Натереть свеклу на терке и добавить в общую массу. Тушить несколько минут.

4. Натереть и добавить морковь.

5. Добавить уксус, сахар и соль. Варить 1-1,5 часа.

6. На этом этапе горячую массу нужно разлить в чистые стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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