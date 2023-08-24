Как приготовить вкусную заправку для борща со свеклой: лучший рецепт
Борщевая заправка из свеклы очень удобна тем, что значительно ускоряет процесс приготовления борща. К тому же ее очень легко приготовить в домашних условиях, используя доступные ингредиенты. Она отлично сохраняется и ее можно есть вместо борща.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом свекольной заправки к борщу.
Ингредиенты:
- масло растительное – 200 г
- лук – 1 кг
- перец – 1 кг
- помидоры – 3 кг
- свекла – 3 кг
- морковь – 1 кг
- уксус – 100 г
- соль – 100 г
- сахар – 200 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно налить масло в кастрюлю и разогреть его. Порезать полукольцами лук и обжарить до прозрачности.
2. Порезать перец соломкой и добавить к луку, когда он станет прозрачным. Также налить томатный сок (для этого нужно заранее смолоть помидоры в блендере или мясорубке). Тушить несколько минут.
3. Натереть свеклу на терке и добавить в общую массу. Тушить несколько минут.
4. Натереть и добавить морковь.
5. Добавить уксус, сахар и соль. Варить 1-1,5 часа.
6. На этом этапе горячую массу нужно разлить в чистые стерильные банки и закатать крышками. Готово!
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