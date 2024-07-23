Для быстрого перекуса идеально подходят горячие бутерброды. И вместо классических с колбасой замечательной идеей будет сделать такое блюдо с шампиньонами. Также добавьте много сыра и зелени – получится очень сытно.

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Идея приготовления элементарных бутербродов с шампиньонами для сытного перекуса опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instgaram. Нужно немного запечь в духовке.

Ингредиенты на 12 штук:

шампиньоны – 500 г

лук – 2 шт.

тостовый хлеб квадратный – 12 шт.

укроп – пучок

сыр твердый (лучше моцарелла) – 180-200 г

крем-творог – 130-175 г

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны промыть, очистить и нарезать маленькими кубиками.

2. Лук нарезать тоже маленькими кубиками. На раскаленную сковороду добавить масло, выложить лук и шампиньоны.

3. Жарить, постоянно помешивая до золотистого цвета.

4. Переложить в любую емкость для охлаждения до комнатной температуры.

5. Сыр натереть на мелкую терку, добавить мелко нарезанную петрушку, крем-творог и обжаренные грибы с луком, добавить соль и перемешать.

6. На пергамент переложить хлеб, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-13 минут.

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