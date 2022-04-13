Как приготовить вкусные котлеты из индейки: рецептом поделился Владимир Ярославский
Самое простое и вкусное мясное блюдо – котлеты. Готовят их из разного мяса, они будут по-разному вкусными. Но если вы хотите более диетический вариант, выбирайте для этого куриное мясо или индейку.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусных, диетических котлет из филе индейки, жареным луком и специями, которые будут идеальным варианта ужина и обеда.
Ингредиенты:
филе индюшачьего бедра – 800 г
хлеб белый – 90 г
сливки или молоко – 50 г
лук репчатый – 120 г
яйца – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
мука на подпил
масло для жарки
Способ приготовления:
1. Лук очистите и пожарьте на масле до прозрачности.
2. Хлеб залейте молоком и дайте постоять 5 минут.
3. Из мяса сделайте фарш, лук и хлеб также пропустите через мясорубку.
4. Переложите фарш в миску и хорошо отбейте, добавьте перец, соль, яйцо и перемешайте.
5. Руками сформируйте котлеты, обваляйте в муке и обжарьте до готовности.
6. Переложите их на противень и еще 5-7 минут готовьте в духовке.
Подавать такие котлеты лучше всего с картофелем и солеными огурцами.