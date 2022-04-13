Как приготовить вкусные котлеты из индейки: рецептом поделился Владимир Ярославский

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,9 т.
Вкусные котлеты

Самое простое и вкусное мясное блюдо – котлеты. Готовят их из разного мяса, они будут по-разному вкусными. Но если вы хотите более диетический вариант, выбирайте для этого куриное мясо или индейку.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусных, диетических котлет из филе индейки, жареным луком и специями, которые будут идеальным варианта ужина и обеда.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • филе индюшачьего бедра – 800 г

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Филе для котлет

  • хлеб белый – 90 г

  • сливки или молоко – 50 г

Лук для фарша

  • лук репчатый – 120 г

  • яйца – 1 шт.

Куриные яйца

  • соль, перец – по вкусу

  • мука на подпил

  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лук очистите и пожарьте на масле до прозрачности.

Вкусные домашние котлеты

2. Хлеб залейте молоком и дайте постоять 5 минут.

Филе для фарша

3. Из мяса сделайте фарш, лук и хлеб также пропустите через мясорубку.

4. Переложите фарш в миску и хорошо отбейте, добавьте перец, соль, яйцо и перемешайте.

Вкусные котлеты

5. Руками сформируйте котлеты, обваляйте в муке и обжарьте до готовности.

6. Переложите их на противень и еще 5-7 минут готовьте в духовке.

Приготовление котлет

Подавать такие котлеты лучше всего с картофелем и солеными огурцами.

Готовые котлеты с картофелем

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