Самое простое и вкусное мясное блюдо – котлеты. Готовят их из разного мяса, они будут по-разному вкусными. Но если вы хотите более диетический вариант, выбирайте для этого куриное мясо или индейку.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусных, диетических котлет из филе индейки, жареным луком и специями, которые будут идеальным варианта ужина и обеда.

Ингредиенты:

филе индюшачьего бедра – 800 г

Видео дня

хлеб белый – 90 г

сливки или молоко – 50 г

лук репчатый – 120 г

яйца – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

мука на подпил

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лук очистите и пожарьте на масле до прозрачности.

2. Хлеб залейте молоком и дайте постоять 5 минут.

3. Из мяса сделайте фарш, лук и хлеб также пропустите через мясорубку.

4. Переложите фарш в миску и хорошо отбейте, добавьте перец, соль, яйцо и перемешайте.

5. Руками сформируйте котлеты, обваляйте в муке и обжарьте до готовности.

6. Переложите их на противень и еще 5-7 минут готовьте в духовке.

Подавать такие котлеты лучше всего с картофелем и солеными огурцами.