Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные

Многие привыкли есть нагетсы в фастфудах. Это всегда очень вкусно и быстро. Но не очень безопасно. Изделия могут несколько раз поджариваться в одном масле, а также не всегда есть возможность проверить качество мяса. Поэтому гораздо лучшим вариантом будет пожарить нагетсы в домашних условиях.

Идея приготовления домашних куриных наггетсов опубликована на странице фудблогера Анастасии (nisenitnitsia) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • соль, черный перец, паприка, сухой чеснок
  • мука – 1 стакан
  • вода – 1 стакан
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные

1. Необходимо мелко порезать филе.

2. Добавить соль и специи.

Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные

3. Перемешать.

4. Отбить руками об доску

Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные

5. К муке добавить немного соли, специи.

6. Сформировать нагетсы

Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные

7. Обвалять в муке.

Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные

8. Затем к этой же муке добавить воду и погрузить каждый наггетс в кляр.

9. Жарить в большом количестве растительного масла с обеих сторон.

Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные

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