Многие привыкли есть нагетсы в фастфудах. Это всегда очень вкусно и быстро. Но не очень безопасно. Изделия могут несколько раз поджариваться в одном масле, а также не всегда есть возможность проверить качество мяса. Поэтому гораздо лучшим вариантом будет пожарить нагетсы в домашних условиях.

Идея приготовления домашних куриных наггетсов опубликована на странице фудблогера Анастасии (nisenitnitsia) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

соль, черный перец, паприка, сухой чеснок

мука – 1 стакан

вода – 1 стакан

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Необходимо мелко порезать филе.

2. Добавить соль и специи.

3. Перемешать.

4. Отбить руками об доску

5. К муке добавить немного соли, специи.

6. Сформировать нагетсы

7. Обвалять в муке.

8. Затем к этой же муке добавить воду и погрузить каждый наггетс в кляр.

9. Жарить в большом количестве растительного масла с обеих сторон.

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