Как приготовить вкусные нагетсы в домашних условиях: будут нежирные и очень сочные
Многие привыкли есть нагетсы в фастфудах. Это всегда очень вкусно и быстро. Но не очень безопасно. Изделия могут несколько раз поджариваться в одном масле, а также не всегда есть возможность проверить качество мяса. Поэтому гораздо лучшим вариантом будет пожарить нагетсы в домашних условиях.
Идея приготовления домашних куриных наггетсов опубликована на странице фудблогера Анастасии (nisenitnitsia) в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- соль, черный перец, паприка, сухой чеснок
- мука – 1 стакан
- вода – 1 стакан
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Необходимо мелко порезать филе.
2. Добавить соль и специи.
3. Перемешать.
4. Отбить руками об доску
5. К муке добавить немного соли, специи.
6. Сформировать нагетсы
7. Обвалять в муке.
8. Затем к этой же муке добавить воду и погрузить каждый наггетс в кляр.
9. Жарить в большом количестве растительного масла с обеих сторон.
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