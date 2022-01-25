Вкусные намазки на хлеб из сельди: топ-3 небанальных рецепта
Бывают дни, когда не очень хочется заморачиваться с приготовлением обеда или ужина – достаточно будет легкого и одновременно сытного перекуса. В таком случае лучшим решением станут простые намазки, которые можно приготовить из сельди и намазать на хлеб, гренку или крекер.
Фудблогер Ольга Головина поделилась рецептами трех простых намазок из сельди. Опубликовано в Instagram.
Вариант 1
Ингредиенты:
морковь вареная – 1 шт
филе сельди очищенное – 1 шт
плавленый сырок – 1 шт
масло сливочное – 50 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты порезать произвольными кусками.
2. Сливочное масло должно быть комнатной температуры.
3. Сбить все в блендере до однородной массы.
Вариант 2
Ингредиенты:
свекла вареная – 1 шт
филе сельди очищенное – 1 шт
плавленый сырок – 1 шт
масло сливочное – 50 г
яйцо вареное – 1 шт
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты порезать произвольными кусками.
2. Сливочное масло должно быть комнатной температуры.
3. Сбить все в блендере до однородной массы.
Вариант 3
Ингредиенты:
филе сельди очищенное – 1 шт
яблоко – 1\2 шт
орехи грецкие – 4-5 шт
майонез – 1 ст. л.
перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовить ингредиенты.
2. Сбить все в блендере до однородной массы.
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