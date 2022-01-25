Вкусные намазки на хлеб из сельди: топ-3 небанальных рецепта

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Вкусные намазки на хлеб из сельди: топ-3 небанальных рецепта

Бывают дни, когда не очень хочется заморачиваться с приготовлением обеда или ужина – достаточно будет легкого и одновременно сытного перекуса. В таком случае лучшим решением станут простые намазки, которые можно приготовить из сельди и намазать на хлеб, гренку или крекер.

Фудблогер Ольга Головина поделилась рецептами трех простых намазок из сельди. Опубликовано в Instagram.

Намазки из сельди

Вариант 1

Намазка с сельдью и морковью
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Ингредиенты:

  • морковь вареная – 1 шт

  • филе сельди очищенное – 1 шт

  • плавленый сырок – 1 шт

  • масло сливочное – 50 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порезать произвольными кусками.

2. Сливочное масло должно быть комнатной температуры.

3. Сбить все в блендере до однородной массы.

Вариант 2

Намазка с сельдью и свеклой

Ингредиенты:

  • свекла вареная – 1 шт

  • филе сельди очищенное – 1 шт

  • плавленый сырок – 1 шт

  • масло сливочное – 50 г

  • яйцо вареное – 1 шт

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порезать произвольными кусками.

2. Сливочное масло должно быть комнатной температуры.

3. Сбить все в блендере до однородной массы.

Вариант 3

Намазка с сельдью и яблоком

Ингредиенты:

  • филе сельди очищенное – 1 шт

  • яблоко – 1\2 шт

  • орехи грецкие – 4-5 шт

  • майонез – 1 ст. л.

  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовить ингредиенты.

2. Сбить все в блендере до однородной массы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить фаршированную сельдь.

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