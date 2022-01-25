Вкусные намазки на хлеб из сельди: топ-3 небанальных рецепта

Бывают дни, когда не очень хочется заморачиваться с приготовлением обеда или ужина – достаточно будет легкого и одновременно сытного перекуса. В таком случае лучшим решением станут простые намазки, которые можно приготовить из сельди и намазать на хлеб, гренку или крекер.

Фудблогер Ольга Головина поделилась рецептами трех простых намазок из сельди. Опубликовано в Instagram.

Вариант 1

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Ингредиенты:

морковь вареная – 1 шт

филе сельди очищенное – 1 шт

плавленый сырок – 1 шт

масло сливочное – 50 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порезать произвольными кусками.

2. Сливочное масло должно быть комнатной температуры.

3. Сбить все в блендере до однородной массы.

Вариант 2

Ингредиенты:

свекла вареная – 1 шт

филе сельди очищенное – 1 шт

плавленый сырок – 1 шт

масло сливочное – 50 г

яйцо вареное – 1 шт

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порезать произвольными кусками.

2. Сливочное масло должно быть комнатной температуры.

3. Сбить все в блендере до однородной массы.

Вариант 3

Ингредиенты:

филе сельди очищенное – 1 шт

яблоко – 1\2 шт

орехи грецкие – 4-5 шт

майонез – 1 ст. л.

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовить ингредиенты.

2. Сбить все в блендере до однородной массы.

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