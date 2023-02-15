Как приготовить вкусный борщ: топ-5 рецептов на любой вкус
Красный борщ – это традиционное и любимое украинское блюдо, которое готовят с мясом, овощами, зажаркой, реже – добавляют фасоль или грибы. Вместе с тем существует большое разнообразие рецептов борща, ведь каждый регион имеет свой особенный.
Редакция FoodOboz выбрала для вас топ-5 популярных рецептов борща.
Волынский борщ
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- белокочанная капуста – 300-400 г
- картофель – примерно 4-6 шт
- паста томатно – 110 г
- сушеные грибы – 5 шт
- чернослив вяленый – 200 г
- морковь, репчатый лук, корень петрушки – по 1 шт.
- пшеничная мука – 15 г
- соль, сахар, перец, специи и зелень
Способ приготовления:
1. Грибы промыть и отварить. В готовом виде их достать, а на бульоне продолжить варить борщ.
2. Свеклу почистить и порезать соломкой. Небольшую часть овоща протушить с томатной пастой и грибным бульоном и жиром.
3. Измельчить лук и петрушку. Обжарить вместе с оставшейся томатной пастой, добавив муку.
4. Нашинковать капусту и добавить в грибной бульон, когда он закипит. Довести до кипения.
5. Порезать и добавить картофель. Варить 10-15 минут.
6. Отдельно сварить чернослив с сахаром. В готовом виде добавить его вместе с грибами и зажарку.
7. Также добавить соль и перец. Варить еще 10 минут.
Галицкий борщ
Ингредиенты:
- вода – 2 л
- картофель – 400 г
- капуста белокочанная – 300 г
- лук репчатый, морковь, свекла и корень петрушки – по 1 шт.
- свекольный квас – 500 мл
- томатное пюре или паста – 3 ст. л.
- мука пшеничная – 1 ч. л.
- сливочное масло – 2 ст. л.
- соль, любимые специи и травы
Способ приготовления:
1. Порезать картофель кубиками, свеклу и капусту – соломкой.
2. Свеклу протушить с небольшим количеством томатной пасты, после добавить свекольный квас.
3. Петрушку и морковь порезать соломкой, лук – кубиками. Приготовить зажарку с добавлением муки.
4. В кипящую воду добавить капусту. Довести до кипения и добавить картофель. Варить 20 минут.
5. После закипания добавить остальные ингредиенты и специи, кроме кваса.
6. Квас нужно предварительно прокипятить и добавить за 10-15 минут до готовности.
Киевский борщ
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1головка
- баранина и говядина – по 150 г
- шпик – 50 г
- моченые яблоки – 2 шт
- фасоль – 2 ст.
- картофель – 5 шт
- свекла и морковь – по 1 шт
- репчатый лук – 2 шт
- свежие томаты – 5 шт
- квас свекловичный – 2,5 ст.
- петрушка и сельдерей
- топленое сливочное масло – 2 ст. л.
- соль, лавровый лист, перец (острый или душистый), зелень
Способ приготовления:
1. Залить говядину свекольным квасом и готовить до полной готовности.
2. Нашинковать помидоры и протереть их вместе с топленым маслом через сито.
3. Свеклу порезать соломкой, измельчить баранину. Протушить вместе до готовности.
4. порезать лук, сельдерей и петрушку соломкой. Обжарить все до мягкости.
5. Порезать картофель кубиками, капусту – соломкой. Добавить в кипящий бульон. Варить 10 минут.
6. Добавить обжаренные овощи, свеклу и размельченные помидоры. Также добавить порезанные яблоки и отварную фасоль. Довести до кипения.
Львовский борщ
Ингредиенты:
- кости мозговые – 1 кг
- сосиски – 3 шт
- сало свиное – 50 г
- картофель – 5 шт
- морковь – 1 шт
- свекла и репчатый лук – по 2 шт
- уксус столовый 3% – 2 ст. л.
- паста томатно – 2 ст. л.
- сахар – 2 ч. л.
- соль, специи, пряности и зелень
Способ приготовления:
1. Сварить бульон на костях.
2. Отдельно сварить свеклу до полуготовности. После очистить и порезать соломкой, протушить вместе с томатной пастой и уксусом около 20-30 минут.
3. Натереть морковь на терке, измельчить петрушку и лук. Обжарить все до готовности.
4. В кипящий бульон добавить картофель, свеклу, зажарку, специи и сахар.
5. Отдельно порезать и обжарить сосиски. Добавить их в уже готовый борщ.
Черниговский борщ
Ингредиенты:
- фасоль – 100 г
- свинина, желательно без костей – 500 г
- картофель – 4-5 шт
- кабачок – 1 шт (среднего размера)
- свекла – 2-3 шт
- капуста белокочанная – 1 шт
- томаты – 2 шт.
- морковь, лук и корень петрушки – по 1 шт.
- сметана – 1/2 ст.
- кислые яблоки – 2 шт
- масло сладкосливочное – 100 г
- соль и специи
Способ приготовления:
1. Сварить мясной бульон. Готовое мясо достать порезать, процедить бульон.
2. Свеклу порезать соломкой, протушить вместе с помидорами.
3. Отдельно порезать и обжарить морковь, лук и петрушку.
4. Кабачки порезать кубиками и обжарить.
5. Фасоль заранее замочить.
6. Картофель и капусту порезать соломкой. Добавить, когда бульон закипит. Варить 15-20 минут.
7. Добавить кабачки, фасоль и зажарку. Варить практически до готовности.
8. В конце добавить порезанные свежие помидоры и кислые яблоки, специю. Варить до готовности.
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