Красный борщ – это традиционное и любимое украинское блюдо, которое готовят с мясом, овощами, зажаркой, реже – добавляют фасоль или грибы. Вместе с тем существует большое разнообразие рецептов борща, ведь каждый регион имеет свой особенный.

Редакция FoodOboz выбрала для вас топ-5 популярных рецептов борща.

Волынский борщ

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

белокочанная капуста – 300-400 г

картофель – примерно 4-6 шт

паста томатно – 110 г

сушеные грибы – 5 шт

чернослив вяленый – 200 г

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морковь, репчатый лук, корень петрушки – по 1 шт.

пшеничная мука – 15 г

соль, сахар, перец, специи и зелень

Способ приготовления:

1. Грибы промыть и отварить. В готовом виде их достать, а на бульоне продолжить варить борщ.

2. Свеклу почистить и порезать соломкой. Небольшую часть овоща протушить с томатной пастой и грибным бульоном и жиром.

3. Измельчить лук и петрушку. Обжарить вместе с оставшейся томатной пастой, добавив муку.

4. Нашинковать капусту и добавить в грибной бульон, когда он закипит. Довести до кипения.

5. Порезать и добавить картофель. Варить 10-15 минут.

6. Отдельно сварить чернослив с сахаром. В готовом виде добавить его вместе с грибами и зажарку.

7. Также добавить соль и перец. Варить еще 10 минут.

Галицкий борщ

Ингредиенты:

вода – 2 л

картофель – 400 г

капуста белокочанная – 300 г

лук репчатый, морковь, свекла и корень петрушки – по 1 шт.

свекольный квас – 500 мл

томатное пюре или паста – 3 ст. л.

мука пшеничная – 1 ч. л.

сливочное масло – 2 ст. л.

соль, любимые специи и травы

Способ приготовления:

1. Порезать картофель кубиками, свеклу и капусту – соломкой.

2. Свеклу протушить с небольшим количеством томатной пасты, после добавить свекольный квас.

3. Петрушку и морковь порезать соломкой, лук – кубиками. Приготовить зажарку с добавлением муки.

4. В кипящую воду добавить капусту. Довести до кипения и добавить картофель. Варить 20 минут.

5. После закипания добавить остальные ингредиенты и специи, кроме кваса.

6. Квас нужно предварительно прокипятить и добавить за 10-15 минут до готовности.

Киевский борщ

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1головка

баранина и говядина – по 150 г

шпик – 50 г

моченые яблоки – 2 шт

фасоль – 2 ст.

картофель – 5 шт

свекла и морковь – по 1 шт

репчатый лук – 2 шт

свежие томаты – 5 шт

квас свекловичный – 2,5 ст.

петрушка и сельдерей

топленое сливочное масло – 2 ст. л.

соль, лавровый лист, перец (острый или душистый), зелень

Способ приготовления:

1. Залить говядину свекольным квасом и готовить до полной готовности.

2. Нашинковать помидоры и протереть их вместе с топленым маслом через сито.

3. Свеклу порезать соломкой, измельчить баранину. Протушить вместе до готовности.

4. порезать лук, сельдерей и петрушку соломкой. Обжарить все до мягкости.

5. Порезать картофель кубиками, капусту – соломкой. Добавить в кипящий бульон. Варить 10 минут.

6. Добавить обжаренные овощи, свеклу и размельченные помидоры. Также добавить порезанные яблоки и отварную фасоль. Довести до кипения.

Львовский борщ

Ингредиенты:

кости мозговые – 1 кг

сосиски – 3 шт

сало свиное – 50 г

картофель – 5 шт

морковь – 1 шт

свекла и репчатый лук – по 2 шт

уксус столовый 3% – 2 ст. л.

паста томатно – 2 ст. л.

сахар – 2 ч. л.

соль, специи, пряности и зелень

Способ приготовления:

1. Сварить бульон на костях.

2. Отдельно сварить свеклу до полуготовности. После очистить и порезать соломкой, протушить вместе с томатной пастой и уксусом около 20-30 минут.

3. Натереть морковь на терке, измельчить петрушку и лук. Обжарить все до готовности.

4. В кипящий бульон добавить картофель, свеклу, зажарку, специи и сахар.

5. Отдельно порезать и обжарить сосиски. Добавить их в уже готовый борщ.

Черниговский борщ

Ингредиенты:

фасоль – 100 г

свинина, желательно без костей – 500 г

картофель – 4-5 шт

кабачок – 1 шт (среднего размера)

свекла – 2-3 шт

капуста белокочанная – 1 шт

томаты – 2 шт.

морковь, лук и корень петрушки – по 1 шт.

сметана – 1/2 ст.

кислые яблоки – 2 шт

масло сладкосливочное – 100 г

соль и специи

Способ приготовления:

1. Сварить мясной бульон. Готовое мясо достать порезать, процедить бульон.

2. Свеклу порезать соломкой, протушить вместе с помидорами.

3. Отдельно порезать и обжарить морковь, лук и петрушку.

4. Кабачки порезать кубиками и обжарить.

5. Фасоль заранее замочить.

6. Картофель и капусту порезать соломкой. Добавить, когда бульон закипит. Варить 15-20 минут.

7. Добавить кабачки, фасоль и зажарку. Варить практически до готовности.

8. В конце добавить порезанные свежие помидоры и кислые яблоки, специю. Варить до готовности.

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